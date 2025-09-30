  • Haberler
  • Servis trafiği: Kayseri'de güvenlik konusu ele alındı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında kent güvenliğine ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit etmek ve geliştirmek amacıyla asayiş, trafik ve okul güvenliği başta olmak üzere genel asayiş konularının ele alındığı 'Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kayseri’de genel güvenliğe ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit etmek ve hizmetleri geliştirmek amacıyla; asayiş, trafik ve okul güvenliği başta olmak üzere genel asayiş konularının ele alındığı “Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı”, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında; kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

