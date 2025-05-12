SES: Atamalarda liyakat esas alınsın

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kayseri Şubesi 12- 18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla basın açıklaması yayımladı. Yayımlanan açıklamada, “Fiili hizmet süresi zammı yeniden düzenlensin, Kadın hemşireler için analık ve süt izni süreleri yeniden düzenlensin. Bu süreçlerde yeteri kadar ücretli izin verilsin, Her iş yerinde 7/24 hizmet veren, ücretsiz kreş sağlansın. Hemşireler için güvenli çalışma ortamları oluşturulsun, şiddete karşı tüm tedbirler alınsın. Atamalarda liyakat esas alınsın, yöneticiler liyakate uygun olanlar arasında hemşireler ve diğer işyerindeki emekçiler tarafından seçilerek belirlensin, Hemşire iş gücü planlaması yapılsın, çok sayıda değil nitelikli eğitim veren hemşirelik okulları açılsın. Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızın hem o kurumun temel işini yapıyor olarak kabul edilmemesi hem de sağlık iş kolundaki düzenlemelerin dışında tutulması uygulamasına son verilsin. İş yerlerinde hemşirelere yönelik, yöneticilerden, ekip arkadaşlarından ve hasta ve yakınlarından gelen şiddete son verilmesi için yasal ve idari düzenlemeler yapılsın. Özel sektörde çalışan ebe ve hemşirelerin ücretlerinde taban ücret belirlenmeli, çalışma saatlerinde tavan çalışma saatleri belirlenmeli uygulanmalıdır. İcap ödemesi sorunu mahkeme kararlarına bırakılmadan yasal düzenleme ile çözülsün. Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretlendirmeden, statüye, çalışma alanlarına dair sorunları çözülmelidir” ifadelerine yer verildi.

KHK’LER İLE İHRAÇ EDİLEN TÜM HEMŞİRELER GÖREVE BAŞLATILSIN

SES Kayseri Şubesi’nden yapılan açıklamanın devamında ise, “Üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelere tayin hakkı verilmelidir. Staj dönemleri işe başlama kabul edilmeli ve EYT kapsamına alınmalıdır. 5510 kapsamında olan hemşirelerin emeklilik maaşlarına 3600 ek gösterge karşılığı artışlar yapılmalıdır. Sendikal örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılsın. KHK’ler ile ihraç edilen tüm hemşireler göreve başlatılsın” talepleri dile getirildi.