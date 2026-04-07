'Ses ve görüntü kişinin rızası dışında kullanıldıysa vatandaş kesinlikle şikayet hakkını kullanmalı'

Kişisel Verilerin Korunması Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Hukukçu İlknur Ünlüleblebici, vatandaşların, kurumlar ile bilgilerini paylaşırken aydınlatma yükümlülüğüne dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Kişisel verilerin yalnızca isim ve soy isimden ibaret olmadığına dikkat çeken Hukukçu Ünlüleblebici, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişilerin, vatandaşların özel bilgileri, sesleri, görüntüleri koruma altına alınmaya çalışılmakta. Kişisel veri dediğimiz şey sadece bir TC kimlik numarasından, isimden, soy isimden ibaret değildir; sizin sesiniz, görüntünüz, IBAN bilgileriniz, bunların hepsi de kişisel veriye girer. Buna özellikle vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken şey, kurumlar ile bilgilerini paylaşırken aydınlatma yükümlülüğüne dikkat edip etmedikleri, özen gösterip göstermedikleridir. Bizim dinlediğimiz ya da uzun sayfalarla okunmayan şeyler hiçbir şekilde bir aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği manasına gelmez. Bu konuda kurumlar sadece amaçları ile sınırlı olarak kişilerin kişisel verilerine ulaşabilirler. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekir; yoksa birçok IBAN mağduru dediğimiz dolandırıcılık ile karşı karşıya kalabiliyor insanlarımız. Özellikle de banka bilgileri, TC bilgileri kesinlikle kurumların amacı dışında paylaşılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ile kişilerin görüntü ve seslerinin taklit edilerek yapılan dolandırıcılık yöntemlerine değinen Hukukçu Ünlüleblebici, ”Özellikle de günümüzde yapay zeka ile kişilerin seslerinin, görüntülerinin de videolara ya da fotoğraflara eklendiğini görmekteyiz. Bu hususta da eğer ki vatandaşlar kendisine ait olmayan bir ses ya da görüntü içerisinde olduğunu fark ederse hemen şikayette bulunmalı. Bu, TCK kapsamında da suçtur; kesinlikle şikayet hakkını kullanmalı. Eğer ki ses ve görüntü kişinin rızası dışında kullanıldıysa, rızasına ilişkin açık bir beyan, onam vermediyse kesinlikle vatandaş bu durumda %100 haklıdır, karşı taraf da ceza alır. Yapay zeka ile ilgili bütün yapılan şeyler artık vatandaşlarımızın en dikkat etmesi gereken şeyler. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği, çok fazla istismar edilen ses ve görüntü bulunmaktadır. Bununla ilgili de vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır." açıklamasını yaptı.