Sessiz Direniş 13. Haftasında: Starbucks Önündeki Protestoya Sporculardan Küstah Tepki

Kayseri'de İsrail menşeli ürünleri boykot çağrısıyla Starbucks önünde düzenlenen sessiz protesto, 13. haftasında da kararlılıkla sürdü.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da protestocular, sessiz bir şekilde kafeterya önünde toplandı.

Eylem sırasında kafede müşteri olarak bulunan ve Spor A.Ş. kıyafetleri giyen bir grup sporcu, protestoya aldırış etmeden oturmaya devam etti. Grup daha sonra kafeden ayrılırken, protestoculara dönerek “Siz protesto hakkınızı kullanın, biz de destek hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullanaak eylemcileri tahrik ettiler.

Bu sözler, protestocular tarafından tepkiyle karşılandı. Sessiz eylemlerini sürdüren grup, toplumsal duyarlılık çağrısını yineledi.

 

Haber Merkezi

