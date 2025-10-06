Sessiz ilerleyen tehlike: Böbrek yetmezliği
Uzun süre belirti vermeden ilerleyebilen ciddi bir sağlık sorunu olan böbrek yetmezliğinde doğru beslenme ve yeterli su tüketimi böbrek sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Sık belirtileri arasında sık idrara çıkma, böbrek işlevlerinin azalması ile ayak ve ayak bileklerinde şişlik olarak görülüyor.
Böbrek yetmezliği, uzun süre belirti vermeden ilerleyebilen ciddi bir sağlık sorunudur. Düzenli sağlık kontrolleri, doğru beslenme ve yeterli su tüketimi böbrek sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Uzmanlar, belirtilerin görüldüğü andan itibaren hekime başvurulması gerektiğini belirtiyor.
BÖBREK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
İdrar miktarında azalma, ödem, aşırı yorgun hissetme, mide bulantısı ve kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, idrar görünümünde köpük kıvamı, kas krampı, uyku problemleri gibi belirtiler böbrek yetmezliğinde belirti olarak görülüyor.