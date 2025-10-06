Sessiz ilerleyen tehlike: Böbrek yetmezliği

Uzun süre belirti vermeden ilerleyebilen ciddi bir sağlık sorunu olan böbrek yetmezliğinde doğru beslenme ve yeterli su tüketimi böbrek sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Sık belirtileri arasında sık idrara çıkma, böbrek işlevlerinin azalması ile ayak ve ayak bileklerinde şişlik olarak görülüyor.

Sessiz ilerleyen tehlike: Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği, uzun süre belirti vermeden ilerleyebilen ciddi bir sağlık sorunudur. Düzenli sağlık kontrolleri, doğru beslenme ve yeterli su tüketimi böbrek sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Uzmanlar, belirtilerin görüldüğü andan itibaren hekime başvurulması gerektiğini belirtiyor.

BÖBREK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrar miktarında azalma, ödem, aşırı yorgun hissetme, mide bulantısı ve kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, idrar görünümünde köpük kıvamı, kas krampı, uyku problemleri gibi belirtiler böbrek yetmezliğinde belirti olarak görülüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

FETÖ/PDY operasyonunda ihraç emniyet müdürü yakalandı
FETÖ/PDY operasyonunda ihraç emniyet müdürü yakalandı
FİFA'dan Kayserispor'a kötü haber
FİFA’dan Kayserispor’a kötü haber
Başkan Altun: 'Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür'
Başkan Altun: “Gazze, ümmetin bağımsızlık iradesini temsil eden bir semboldür”
Kayseri'de Motorsiklet Sürücüleri 'Kararlılık Sürüşü' İçin Buluşuyor!
Kayseri'de Motorsiklet Sürücüleri 'Kararlılık Sürüşü' İçin Buluşuyor!
Kayseri'de tarıma jeotermal destek: Vali Çiçek Sera OTB alanını inceledi
Kayseri’de tarıma jeotermal destek: Vali Çiçek Sera OTB alanını inceledi
Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu açıldı
Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!