Sessiz katile dikkat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, renksiz ve tatsız olan karbonmonoksit gazından zehirlenmemek için soba kurulmadan önce mutlaka baca temizliğinin yapılması gerektiğini söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlar sobalarını kurmaya başladı. Bacanın tıkanması ve özellikle lodosun etkili olduğu günlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazına karşı uyarılarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, baca temizliğine dikkat çekti. Kızılkan, “Meteorolojik veriler itfaiyenin ve günlük yaşamın içerisinde bizleri yönlendirirken, vatandaşın da yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsurları oluşturmaktadır. Havaların soğumasıyla birlikte katı yakıt kullanan ve evlerinde soba kuranlara özellikle şunu belirtmek istiyoruz ki; bacalarını soba kurmadan önce kontrol etmeleri, herhangi bir nedenle kuş ölüsü, taş ve tuğla parçalarının bir şekilde bacanın içerisine girmesi beraberinde baca çekiş hızını etkilediği gibi baca temizliğini de ön plana çıkartmaktadır. Bacanın rutin temizliğini soba kurmadan önce yapmalarını, içerisinde herhangi bir parça olup olmadığı konusunda deneyimli firmalar aracılığıyla bu temizliği yapmalarını ve bandrollerini mutlaka almalarını tavsiye ediyoruz. Sobayı kurarken altına mutlaka sacdan veya mermerden parça koymak suretiyle yerle bağlantısını kesip sonra sobayı kurmalı ve en kısa mesafeden bacaya ulaşmasını, bacaya bağlantı kısmında borularının iç içe geçtiğini tespit etmelerini, bağlantılarını ise sızdırmaz bantlarla veya tuzlu bir bez parçası ile sarmak suretiyle sızıntının dışarıya çıkmasını engellenmesini tavsiye ediyoruz. Sobayı mutlaka üstten yakmamız gerekir. Tutuşturmak amacıyla kolonya, benzin, tiner gibi malzemelerin kullanılması beraberinde patlama ve etrafa sıçrayan parçaların evi tutuşturmasını ön plana çıkarır” ifadelerini kullandı.

"Kömürün tutuştuğundan emin olun"

Uyku saatinden en az 2 saat önce sobaya kömür atılmışsa tutuştuğunu görmenin faydalı olacağını dile getiren Kızılkan, bireysel doğalgaz kullanıcılarına da “menfez” uyarısında bulunarak, “Lodos çıktığı zaman geri tepme olacağını ön planda tutarak uyku saatinden en az 2 saat önce sobanın içerisine herhangi bir şekilde kömür atılmışsa uyanık durmalı, tutuştuktan sonra kor vaziyetini aldıktan alınca yatılmalıdır. Karbonmonoksit renksiz ve kokusuz bir gazdır. Hücrelerine oksijen transferini engellemek suretiyle baş ağrısı, stres, terleme ve beraberinde tatlı bir uykuyla beraber yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi ön plana çıkarır. Katı yakıt kısmında buna dikkat etmeliyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarıyla şehrin birçok noktasında doğal gazla halkımızı buluşturmuştur. Doğal gazda da merkezi sistem ve bireysel ısınma ön plana çıkıyor. Bireysel ısınmada kesinlikle menfezler kapatılmamalı ve yetkili firmalar tarafından yıllık periyodik bakımları mutlaka yapılmalıdır. Vatandaşlarımız lodoslu havalarda da ayrıca dikkat etmelidir” diye konuştu.

Mustafa Kızılkan ayrıca, olumsuz bir durumda vatandaşların 112’yi aramaları gerektiğinin altını çizerek, “Olumsuz anlarda 112 çağrı merkezi 7 gün 24 saat hizmet etmektedir. Vatandaşlarımız açık adreslerini belirttikleri zaman en yakın itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekiplerimiz halkımızın yanında olacaktır” dedi.