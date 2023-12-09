Sessiz yürüyüş ile Filistin'in sesi oldular

Sivas’ta bir araya gelen avukatlar ve doktorlar İsrail’in Gazze’de uyguladığı zulme karşı tepki göstermek için "sesiz yürüyüş" düzenledi.

Türkiye’nin bir çok yerinde avukatlar, doktorlar ve öğrenciler tarafından Gazze’de ki katliama ve insan dışı hareketlere yönelik sessiz yürüyüş başlatıldı. Sivas kent merkezi İnönü bulvarında bulunan Devlet Hastanesi’nin önünden başlayan yürüyüş, kent meydanın da son buldu. Hukukçu Kadınlar Derneği’nin İsrail’in Filistin’e yönelik işlemiş olduğu soykırım suçuna yönelik farkındalık oluşturmak için başlattığı çalışmaya Sivaslı avukatlar da stant kurarak destek oldu. İsrail’de yaşanan soykırımdan sorumlu olan kişilerin ve iştirakçilerinin Türk Mahkemelerinde yargılanması için oluşturulan dilekçe suç duyurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara dağıtıldı. Yürüyüşün kent meydanında son bulmasıyla basın açıklaması yapıldı. Öte yandan doktorların giydiği önlüklerde bulunan kanlar dikkat çekti.

"Tüm meslektaşlarımızı zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz"

Basın açıklamasında bulunan Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Mustafa Kılıç, İsrail savaş suçlusu olduğunu söyleyerek, "İşgalci İsrail’in Filistin’de yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim’den buyana soykırımdan başka ifadeyle anlatılamayacak boyuta ulaşmakta ve Gazze’de sivil; hasta, hekim, çocuk ve kadın fark etmeksizin büyük katliam bütün dünyanın gözü önünde devam etmektedir. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek küvezdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olmuştur. Hekimler olarak İsrail’in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze’de ki sivillerin, kadınların, çocukların ve meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir durum ortaya koymakta kararlıyız. Bu hafta sessiz yürüyüşümüz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sivas başta olmak üzere 20 il de eşzamanlı olarak düzenlenmektedir. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyada ki tüm hekim, sağlık çalışanları ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımızı yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz. Normalleştirmeyeceğiz. Asla sindirmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı duranlar olacağız. Bu onurlu yürüyüşte yer alıp zulme karşı durmak adına her birinizi sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Tüm dünyaya İsrail savaş suçlusu olarak ilan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Sessizlik, çığlık şekline dönüşüyor”

Yürüyüşe katılan ve her hafta düzenli olarak yürüyüşü gerçekleştireceklerinden bahseden doktor adayı, "Türkiye’deki hekim, hekim adayları ve sağlık çalışanları olarak İstanbul merkezli başlatılan sessiz yürüyüşümüz de milyonlar olarak sessiz çığlık şekline dönüşüyor elhamdülillah. Bu hafta Türkiye geneli, İstanbul’da dördüncüsü gerçekleştirilen sessiz yürüyüşün Sivas’ta ikinci haftasını tamamladık. Bundan sonraki zamanlarda da sesimizi, sessiz sesimizi, sessiz çoğunluk olarak sesimizi duyurmak için her hafta düzenli olarak sessiz yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Hekimler olarak zulme karşı dur diyenler olacağız” ifadelerini kullandı.