Sevdiği kızla kavuşmak niyetiyle su dağıttı

Sevgilisi ile barışmak için çareyi dua da arayan vatandaş hem camiden çıkanları serinletti. Hem de vatandaşın duasını aldı.

Nevşehir’de yaşayan Murat Kaya, Kayseri’deki sevdiği genç kızla tartıştı. Sevdiği kızın gönlünü alamayan vatandaş kızla barışabilmek için Cami Kebir'in önüne üzerinde "Dua edin o bana bir şans daha versin (M-F)" yazılı su kutuları bıraktı. Sıcak havada camiden çıkan vatandaşlar ise duanın yanında serinlemek için suları aldı.