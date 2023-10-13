Sevenlerinden Nevin Akyurt'a Vefa

Kayseri'nin iyilik meleği olarak bilinen, birçok hayır ve hasenat işlerine öncülük eden Merhume Nevin Akyurt için ölüm yıldönümünde Cihannüma Derneği tarafından bir vefa gecesi düzenlendi.

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  • 13.10.2023 09:21
  • Güncelleme: 13.10.2023 09:21
Sevenlerinden Nevin Akyurt'a Vefa

15 Ekim 2004 Yılında vefat eden ve Kayseri'nin yakından tanıdığı, şehrin 'Nevin Ablası', sevenleri tarafından 14 Ekim 2023 Cuma Günü Sabancı Kültür Merkezi'nde saat:19.30'da düzenlenecek bir programla yad edilecek.

Sevenlerinin dilinden Nevin Akyurt'un anlatılacağı programda, ayrıca sanatçı Mehmet Diker ilahileriyle renk katacak.

 

Haber Merkezi

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