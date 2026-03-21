21 Mart Down Sendromlu Farkındalık Günü, down sendromlu bireylerin ihtiyaçlarını görünür kılmak ve down sendromu hakkında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 21 Mart Down Sendromlu Farkındalık Günü hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Down sendromlu kardeşlerimiz; sevgileriyle, samimiyetleriyle ve hayata kattıkları güzelliklerle hepimize ilham oluyor. Bizler de onların hayatını kolaylaştırmak, daha mutlu ve eşit bir yaşam sürmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sevgi varsa engel yok” açıklamalarında bulundu.