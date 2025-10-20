Sevgilisinin ölümüne neden olmakla suçlanan şahıs hakim karşısına çıktı

Olay, 30 Kasım 2024 tarihinde Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. G.A.’dan haber alamayan yakınları evine gitti. G.A.’yı hareketsiz halde bulan yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri G.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından G.A.’nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sevgilisi E.H. cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak, tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu, “G.A.’nın ölümünün epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu” görüşünde bulunuldu. Adli Tıp Kurumu’nun raporu sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, E.H.’nin tahliyesini talep etti. Mahkeme rapor sonrası E.H.’nin adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verdi.

Mahkemede konuşan tutuksuz sanık E.H.(26), “Önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Bir kaç gün önce tartışmıştık. Maktul benim kız arkadaşımdı. 27 Kasım 2024’de tartıştık. Sonra o saçlarını yolmaya başladı. Bende itekledim. Sakinleşmesi için tokat attım. Sonra da oradan ayrıldım. Bu olaydan 1-2 saat sonra attığım sosyal medya paylaşımını beğendi. Konuşmuyorduk ama sosyal medyadan bir birimize bir şeyler gönderiyorduk. O günden sonra maktulü hiç görmedim. Ne şekilde öldüğünü bilmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Eski kız arkadaşım sürekli epilepsi krizi geçirirdi. Ben her gün yanına giderdim. İfademde de yanında kaldığım zamanlardan bahsettim. Tartıştıktan bir gün sonra yine evinin oraya gittim. Sosyal medya paylaşımlarıma yanıt verdi ama konuşmadık. Ancak içeri girmedim. Ortak sosyal medya hesabımız yoktu. Onun adına paylaşım yapmam söz konusu değil” dedi.

G.A.’nin müşteki annesi ise, “Kuzum sara hastası. Ben onu hiç kırmadım. İstanbul’a gitmek istedi izin verdim, geri geldi. Sanığın şiddetlerini söyledi. Sonra kızım geri çekti. Sanığın şiddet eğilimi vardı. Bu dayakları atmaması gerekiyordu. Ben kızımı babasız büyüttüm. Çocuğumu resmen dövmüş. Ben ömür boyu şikayetçiyim. Yargı önünde serbest bırakılsa da Allah’a havale ediyorum. Kıskançtı. Evlenme vaadiyle son iş yerinden çıkardı. Çocuğumu kullandı. Kendi taraflarından bir ‘baş sağlığı’ bile dilenmedi. Bir baş sağlığını çok gördüler. Kızımla en son perşembe günü görüştüm. Cuma günü de vefat etmiş” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.