Sevgilisinin ölümüne neden olmakla suçlanan şahsın yargılandığı duruşmada karar çıktı

Olay, 30 Kasım 2024 tarihinde Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. G.A.'dan haber alamayan yakınları evine gitti. G.A.'yı hareketsiz halde bulan yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri G.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından G.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sevgilisi E.H. cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak, tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu, 'G.A.'nın ölümünün epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu' görüşünde bulunuldu. Adli Tıp Kurumu'nun raporu sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, E.H.'nin tahliyesini talep etti. Mahkeme raporu sonrası E.H.'nin adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verdi. E.H.’nin yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen karar duruşmasına G.A.’nın müşteki annesi, tutuksuz sanık E.H. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın başında tanıklar dinlendi. Bir önceki duruşmada, “İlk ifademle her ne kadar G.A. ile buluşmamız Salı olacak desem de Çarşamba olmuştu. Daha sonraki günler de kontrol için evine gittim. Evine en son olay günü gittim. Benim annemin babaannesi epilepsi hastasıymış. Dili boğazına kaçmış. O nedenle haberi aldığımda ‘boğulmuş mu?’ diye sormamın sebebi budur” ifadelerini kullanan E.H. bugün, “Önceki ifadelerimi tekrar ederim” dedi. Mahkeme savcısı sanığın ‘kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Müşteki G.A.’nın annesi ise, “Adelete ve sizlere güveniyorum” dedi. Sanık avukatı ise, “Ölümün, ATK raporunda epilepsi sonucu düşme nedeniyle olduğu belirtilmektedir. Müvekkilim G.A.’yı öldürme amacı gütmemiştir. Olayı öğrendikten sonra hastaneye ve morgda uzun süre beklemişti. Mahkeme heyeti sanık yönünde yeterli bulgu olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.