Sevgilisinin ölümüne neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi

Olay, 30 Kasım 2024 tarihinde Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. G.A.'dan haber alamayan yakınları evine gitti. G.A.'yı hareketsiz halde bulan yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Adrese gelen sağlık ekipleri G.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından G.A.'nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Sevgilisi E.H. cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak, tutuklandı. Adli Tıp Kurumu, 'G.A.'nın ölümünün epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu' görüşünde bulunuldu. Adli Tıp Kurumu'nun raporu sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, E.H.'nin tahliyesini talep etti. Mahkeme raporu sonrası E.H.'nin adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verdi. E.H.’nin yargılanmasına devam edildi.

Bugün görülen duruşmaya müşteki İ.S.Ö., tutuksuz sanık E.H. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın başında tanıklar dinlendi. Bir önceki duruşmada, “Bir kaç gün önce tartışmıştık. Maktul benim kız arkadaşımdı. 27 Kasım 2024'de tartıştık. Sonra o saçlarını yolmaya başladı. Bende itekledim. Sakinleşmesi için tokat attım. Sonra da oradan ayrıldım. Bu olaydan 1-2 saat sonra attığım sosyal medya paylaşımını beğendi. Konuşmuyorduk ama sosyal medyadan bir birimize bir şeyler gönderiyorduk. O günden sonra maktulü hiç görmedim. Ne şekilde öldüğünü bilmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Eski kız arkadaşım sürekli epilepsi krizi geçirirdi. Ben her gün yanına giderdim. İfademde de yanında kaldığım zamanlardan bahsettim. Tartıştıktan bir gün sonra yine evinin oraya gittim. Sosyal medya paylaşımlarıma yanıt verdi ama konuşmadık. Ancak içeri girmedim. Ortak sosyal medya hesabımız yoktu. Onun adına paylaşım yapmam söz konusu değil” diye belirten sanık E.H. bugün ki duruşmada, “Tanık anlatımlarına diyeceğim bir şey yoktur. İlk ifademle her ne kadar G.A. ile buluşmamız Salı olacak desem de çarşamba olmuştu. Daha sonraki günler de kontrol için evine gittim. Evine en son olay günü gittim. Benim annemin babaannesi epilepsi hastasıymış. Dili boğazına kaçmış. O nedenle haberi aldığımda ‘boğulmuş mu?’ diye sormamın sebebi budur” ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden G.A.’nın tanık olarak dinlenen ablası ise, “Kardeşimle ilk başlarda araları iyidi. Ama sanığın kıskançlık krizleri baş göstermeye başladı. Yüzünde çeşitli morluklar gördüm. Hep ataktan dolayı olduğunu yada bir yere çarpıtığını söyledi. Başkasına da farklı anlatmış” dedi. G.A.’nın müşteki annesi de “Biz kalabalık bir aileyiz ama sanık bizden soyutladı. Kızımın evi neden dağınık. Olay yeri görüntüleri neden sosyal medyadan paylaşılıyor. Sanık çocuğumu iş yerinden, ‘sadece benim elime baksın’ diye çıkartılmıştır. Kızım bizim yanımıza gelirdi, sanık çeşitli bahanelerle götürürdü” diye belirtti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.