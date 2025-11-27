Sevgilisinin yanında vurulan kızın annesi: 'Kızımın intihar ettiğine inanmıyorum'

Kayseri’de 19 Ocak’ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265. Sokak’ta meydana gelen olayda, Yağmur Çoban (17) ile sevgilisi Sözleşmeli Er Fehmi Demirkollu (27) konuşmak için bir araya geldi. Çoban ile Demirkollu konuşmak için bir araya geldikleri Demirkollu kendisine ait ruhsatsız silahla Çoban’ı başından vurdu. Daha sonra Fehmi Demirkollu’nun ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Yağmur Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 17 yaşındaki Yağmur Çoban’ın ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Fehmi Demirkollu, olayın intihar olduğunu ileri sürdü.

Yağmur Çoban’ın ikinci duruşması sonrasında açıklamalarda bulunan Yağmur Çoban’ın annesi Tuba Yağmur, "Bugün Yağmur’umun ikinci duruşması oldu arkadaşlar. Yine sanık hâlâ inkâr ediyor, ‘Ben yapmadım’ şeklinde. Bu arada Yusuf Demirkollu denen kardeşinden hâlâ tehdit mesajları alıyoruz. Tehdit mesajlarında, sürekli ikinci kızıma gözünü dikmiş bir şekilde ifadeler yer alıyor. Bana yazdıkları şeyler ise şöyle: ‘Nasıl öldü ama? Yağmur ölmeseydi kafasına ben sıkacaktım. Yağmur yaşasaydı ölümü benden olurdu, kafasına nasıl sıktı?’ şeklinde birçok tehdit mesajı alıyorum. Hiçbir şekilde mücadelemi bırakmayacağım. Kızımın intihar ettiğine dair iddialar var ama ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum, çünkü benim kızım hayat dolu, neşe dolu bir çocuktu. O caninin de en ağır şekilde cezalandırılması için her zaman buradayım. Asla mücadelemi bırakmayacağım. Daha dün iki kadın daha öldürüldü. Bir anne olarak onların adına da buradayım. Artık ağır cezaların getirilmesini istiyorum, çünkü başka canların yanmasını istemiyorum. Lütfen artık kadın cinayetlerine bir dur denilsin istiyorum. Çünkü her geçen gün, hatta neredeyse her saat başı, televizyonda bir kadın cinayeti haberi duyuyoruz. Bunun artık son bulmasını istiyorum” diye konuştu.

Tehdit edildiğini de iddia eden anne Tuba Yağmur, “Yukarıda, caniyle üç-beş saat boyunca karşı karşıyaydık ve hâlâ başı dik, gurursuzca, onursuzca karşımda durabiliyor ve kendini savunacak bir yüz bulabiliyor. Ben bunu istemiyorum. O caniyle tekrar yüz yüze gelmek istemiyorum ama yılmayacağım. Yağmur’umun kanı yerde kalmayacak.Sanık Fehmi Demirkollu denen cani, kızımın katili. Babası Kayseri’de bir okul müdürü. Bir eğitimcinin oğlu ama kendi çocuğunu eğitememiş bir eğitimci. Şu an bana yazılan tehdit mesajlarında ‘Kayseri Adliyesi önünde sizi bekliyoruz, görüşeceğiz’ şeklinde mesajlar gelmişti. Gelmediler. Ben üç saat kendilerini bekledim, hâlâ karşıma çıkacak yüzleri yok. Ama karşı tarafta biri hâlâ yüzsüzce karşıma çıkıp, benim kızıma namusuna iftira atarak. Üstelik karşı tarafın avukatı da anneliğimden vurarak, annelik yapmadığımı söyleyip beni kötü bir anne olarak göstermeye çalıştı. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Ben çocuklarımı aslanlar gibi hem anne hem baba olarak büyüttüm. Karşı taraf ne derse desin, umurumda değil. Korkmuyorum. Bir küçük kızım daha var. Onun için koruma kararı aldırdım. Buna rağmen kardeşi Yusuf Demirkollu, evimin adresini araştırıyormuş, çocuğumun okulunu araştırıyormuş. Eğer bir çocuğuma daha zarar gelirse, işte o zaman anneliğim devreye girer" ifadelerinde bulundu.