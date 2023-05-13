Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti
Kayseri şehrinin yakından tanıdığı işadamı Yavuz Selim Mutier geçirdiği ani bir kalp kriziyle vefat etti.
- 13.05.2023 16:39
- Güncelleme: 13.05.2023 17:35
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Refah Partisi ve Fazilet Partisi döneminde bir kısım siyasi çalışmaları da olan İşadamı Yavuz Selim Mutier, en son olarak da Erciyes Kültür Merkezi ve Tuna Life Center'i şehrimize kazandırmıştı.
Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar dileriz.
Haber Merkezi
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