Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Refah Partisi ve Fazilet Partisi döneminde bir kısım siyasi çalışmaları da olan İşadamı Yavuz Selim Mutier, en son olarak da Erciyes Kültür Merkezi ve Tuna Life Center'i şehrimize kazandırmıştı.

Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar dileriz.