Sevim'in 2 kolunu kaybetmesine neden olan işçiye verilen 3 ay hapis cezası onandı

Olay, yaklaşık 5 yıl önce Melikgazi ilçesindeki bir mantı üretim imalathanesinde meydana geldi. Olay sırasında üniversite öğrencisi olan Sevim Nur Türkmen, ailesine destek olmak için çalışmaya başladığı işletmede, temizlemek için kapattığı hamur makinesinin şalterinin bir başka işçi olan F.K. tarafından açılması sonucu kollarını kaptırdı. Önce bir kolunu, ardından onu kurtarmak isterken diğer kolunu kaybeden Türkmen, o günden bu yana hem fiziksel hem de hukuki bir mücadele veriyor. Türkmen kollarını kaybetmesine neden olan F.K.’dan şikayetçi oldu. 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde uzun bir süre önce görülen davada F.K.’ya 3 ay hapis cezası verildi. Türkmen verilen karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Adliye Mahkemesi F.K.’ya verilen 3 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı. Türkmen, avukatı aracılığı ile dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

"3 AYLIK CEZA VİCDANLARI YARALADI”

Yaşadığı trajediye rağmen hayata tutunmaya çalışan ve protez kollarıyla tekvando da Türkiye şampiyonluğuna kadar ulaşan Türkmen, hukuk mücadelesinden vazgeçmiyor. Türkmen, "Kollarımı makineye kaptırdığım anlar kamera kayıtlarında net bir şekilde görülüyor. Verilen 3 aylık ceza vicdanları yaraladı. Ben sadece hakkım olan adaleti istiyorum" dedi. Türkmen, cezayı az bulduklarını belirterek, dosyayı Yargıtay’a taşıdıklarını söyledi.