Sevimli Dost ambulansı, binlerce sokak hayvanının yardımına koştu

Tam teçhizatlı ambulans ile yaralı ya da hasta olan sokak hayvanları hızlı bir şekilde kliniğine sevk edilerek gerekli tedavi yöntemleri uygulanıyor. 0530 253 91 91 ve 252 13 33 numaralı Melikgazi Belediyesi Whatsapp ihbar hatlarına gelen ihbarlar, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne iletiliyor ve Sevimli Dost Ambulansı devreye giriyor. Binlerce sokak hayvanının yardımına koşan hizmet ise vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Melikgazi sınırları içerisinde, gelen ihbarlar doğrultusunda 2025 yılında 4.300 yaralı ve hasta sokak hayvanına anında müdahale edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; " Hayatı bizlerle paylaşan sokak hayvanlarının acil durumlarda hızlı ve güvenli şekilde tedaviye ulaştırılmasını sağlayan tam donanımlı Sevimli Dost Ambulansımız, minik dostlarımızın hizmetinde. Muhtemel trafik kazaları, yaralanmalar veya hastalık durumlarında sokak hayvanlarının imdadına yetişen ambulansımız aktif olarak 7/24 çalışıyor. Vatandaşlarımız tarafından gelen ihbarlar doğrultusunda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kısa sürede müdahale ederek sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Vatandaşlarımız yaralı veya hasta sokak hayvanlarına yardım etmek için 252 13 33 ve 0530 253 91 91 numaralı Melikgazi Belediyesi Whatsapp ihbar hatlarımıza ulaşabilirler" dedi.