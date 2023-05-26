Seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte meydana gelen olayda, Erhan Dağlı (38) yönetimindeki 38 ZP 729 plakalı kamyonet seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı terk ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp, alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de araçtan yükselen alevlere müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri de kullanılamaz hale gelen araçta inceleme yaptı.

Yanan araç çekici ile kaldırılırken, sürücü Erhan Dağlı seyir halindeyken araçtan bir anda dumanların yükseldiğini ve alev aldığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.