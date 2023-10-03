Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Nevşehir'de seyir halindeki bir araç aniden alev topuna döndü.

PAYLAŞ
  • 03.10.2023 21:06
  • Güncelleme: 03.10.2023 21:06
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de seyir halindeki bir araç aniden alev topuna döndü.

Olay Nevşehir-Ürgüp yolu Kavak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden bir anda alevler yükseldi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
12 Ressamın Kayseri resimleri tuvale yansıdı

12 Ressamın Kayseri resimleri tuvale yansıdı

Kayseri'de 967 araç trafikten men edildi

Kayseri'de 967 araç trafikten men edildi

Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

Kayseri'de fuhuş yaptığı belirlenen 8 ev kapatıldı

Kayseri'de fuhuş yaptığı belirlenen 8 ev kapatıldı

Büyükşehir'den 10 milyon TL'lik yağmur suyu drenaj hattı

Büyükşehir'den 10 milyon TL'lik yağmur suyu drenaj hattı

Yaptırdığı implant sağlam dişinden etti

Yaptırdığı implant sağlam dişinden etti

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin ilk ve tek Kornea Bankası Şehir Hastanesi'nde açıldı

Kayseri’nin ilk ve tek Kornea Bankası Şehir Hastanesi’nde açıldı

Fuhuş yapıldığı tespit e dilen 8 ev kapatıldı

Fuhuş yapıldığı tespit e dilen 8 ev kapatıldı

DAHA FAZLA
Kayseri'de 122 aranan şahıs yakalandı

Kayseri’de 122 aranan şahıs yakalandı

Benzine indirim beklentisi

Benzine indirim beklentisi

Samet Koç: 'Çağdaş hocanın gitme yöntemine tepki gösterdik'

Samet Koç: 'Çağdaş hocanın gitme yöntemine tepki gösterdik'

Jandarmadan öğrencilere 'hayvan hakları' ve 'trafik' eğitimi

Jandarmadan öğrencilere 'hayvan hakları' ve 'trafik' eğitimi

Kayseri'de zehir tacirlerine Şafak Operasyonu: 24 gözaltı

Kayseri'de zehir tacirlerine Şafak Operasyonu: 24 gözaltı