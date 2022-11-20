Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

 Kayseri'de yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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  • 20.11.2022 12:21
  • Güncelleme: 20.11.2022 12:21
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Yangın, Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolcu otobüsünden duman çıkmasıyla durumu fark eden şoför ve yolcular aracı boşalttı.
Alev alan araç, olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede söndürülürken, herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

1ha

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