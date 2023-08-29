Seyir halindeyken yangın çıkan bir araç küle döndü

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  • 29.08.2023 12:44
  • Güncelleme: 29.08.2023 12:44
Seyir halindeyken yangın çıkan bir araç küle döndü

Olay, saat 10.30 sıralarında Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı General Emir Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı seyir halindeki kamyonet yanmaya başladı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken olayda araç kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

1ha

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