Seyrani'de Dikey Yapılaşmaya Devam

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılan Seyrani' deki Kardeş Şehirler Caddesi'nden başlayıp, Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayacak olan yeni yolu inceledi. Seyrani 'de de kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Seyrani, kentsel dönüşüm ile yenileniyor, değişiyor, dönüşüyor ve güzelleşiyor' dedi.

PAYLAŞ
  • 03.08.2023 12:41
  • Güncelleme: 03.08.2023 13:48
Seyrani'de Dikey Yapılaşmaya Devam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılan Seyrani’ deki Kardeş Şehirler Caddesi’nden başlayıp, Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayacak olan yeni yolu inceledi. Seyrani ’de de kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Seyrani, kentsel dönüşüm ile yenileniyor, değişiyor, dönüşüyor ve güzelleşiyor” dedi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Seyrani Mahallesi’nde çevre düzenleme ile yapımına başlanan ana aksın çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İnsanların mutlu ve huzurlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Seyrani Mahalle’mizde kentsel dönüşüm konutları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kentsel dönüşüm ile Seyrani’nin yenilenmesi, değişimi, dönüşümü ve güzelleşmesi manasına geliyor. Bu noktada Kardeş Şehirler Caddesi’nden başlayıp, Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayacak olan ve bölgenin içerisindeki ana hatlardan birisi olan yolun çalışmalarına başlandık. Bu yol yapımı tamamlanmasıyla birlikte Seyrani kentsel dönüşüm etapları içerisindeki hedeflediğimiz ana bulvarlardan bir tanesini açmış olacağız. Yollar, parklar, çevre düzenlemesi ve diğer sosyal donatıların çalışmaları da devam ediyor. Bunların bitmesiyle kentsel dönüşümün tamamlanması demektir. Ekiplerimiz, her bölgede olduğu gibi bu bölgede de yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu yıl içerisinde planladığımız parkları ve iç yolları, bölgeye kazandıracağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani ’de dönüşüm tamamlandığında yeşil alanları, yeni yolları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile daha güzel olacağını sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes Kayak Merkezi pistlerinde 'yerli ve milli board' kullanılacak

Erciyes Kayak Merkezi pistlerinde ‘yerli ve milli board’ kullanılacak

İnşaat malzemesi çalan şüpheli suçüstü yakalandı

İnşaat malzemesi çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Ekonomist Uzunoğlu, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Ekonomist Uzunoğlu, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Uzmanlık Dışı verilen Ölüm Raporuna İtiraz

Uzmanlık Dışı verilen Ölüm Raporuna İtiraz

Talas Mevlana- Cumhuriyet Meydanı Tramvay Hattı yakında başlayacak

Talas Mevlana- Cumhuriyet Meydanı Tramvay Hattı yakında başlayacak

Erciyes Kayak Merkezi Pistlerinde 'Yerli ve Milli Board' Kullanılacak

Erciyes Kayak Merkezi Pistlerinde 'Yerli ve Milli Board' Kullanılacak

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor Futbol Akademisi seçmeleri yapılacak

Kayserispor Futbol Akademisi seçmeleri yapılacak

Hayriye Türksoy Hançer 'Universiade'den madalyayla döndü

Hayriye Türksoy Hançer ‘Universiade’den madalyayla döndü

DAHA FAZLA
Bunaltıcı sıcaklar gölge yerler aratıyor

Bunaltıcı sıcaklar gölge yerler aratıyor

ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO yeni mezunlarını verdi

ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO yeni mezunlarını verdi

Çocukların bisiklet özlemi Jandarmaya takıldı

Çocukların bisiklet özlemi Jandarmaya takıldı

Rektör Altun'dan öğrencilere 'Erciyes Üniversitesi'ni tercih teklifi

Rektör Altun'dan öğrencilere 'Erciyes Üniversitesi'ni tercih teklifi

ERÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

ERÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi