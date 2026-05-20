Seyrani'de Modern Ve Konforlu Yaşamın Kapılarını Açılıyor

Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yaşam konforunu artıracak önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Yeşil alanlar, yollar, kaldırımlar ve sosyal yaşam alanlarıyla bölgenin modern bir görünüme kavuşacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyorum. Seyrani Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılan yeni bir etabın çevre düzenleme çalışmaları için buradayız. Yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yol, otopark ve çevre düzenlemesi çalışmalarını fiilen başlatmış durumdayız. İnşallah en kısa süre içerisinde buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, kentsel dönüşümün bu etabında tamamlanan konutların çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları karşılanırken, aynı zamanda Sümer Yenimahallesi’nden Bekir Yıldız Bulvarı’na çıkan ve kapalı olan yolların açılması sağlanacak. Yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çehresi, yenilenmiş hâliyle çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. İyi günlerde kullanmak nasip olsun. Elbette yollarıyla, kaldırımlarıyla, çevre düzenlemeleriyle; özellikle park ve yeşil alanlarıyla Kocasinan her geçen gün daha da güzelleşiyor, daha yaşanabilir bir hâle geliyor.” İfadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi’nde dönüşüm tamamlandığında bölgenin; yeşil alanları, yeni yolları, oyun parkları ve sosyal çevresiyle daha güzel bir görünüme kavuşacağını sözlerine ekledi.