Seyyar satıcı ile zabıta arasında arbede yaşandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi'nde seyyar satıcılar ile zabıta arasında arbede yaşandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi’nde satış yapan seyyar satıcılara zabıta görevlileri müdahale etti. Zabıta ekipleri seyyar satıcının arıcını, üzerlerine sürdüğünü iddia etti. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zabıta ekiplerine mukavemet gösteren seyyar satıcılara zabıta ekipleri ve güven timleri müdahale etti.

