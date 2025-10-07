  • Haberler
  • Gündem
  • Seyyar satıcılarla zabıta arasında gerilim: 'Oğluma şiddet uyguladılar, malıma el koydular'

Seyyar satıcılarla zabıta arasında gerilim: 'Oğluma şiddet uyguladılar, malıma el koydular'

Bankalar Caddesi'nde satış yapan seyyar satıcılara zabıta görevlileri müdahale etti ve arbede yaşandı yaşanan bu olay hakkında açıklamalarda bulunan Seyyar Satıcı Kasım Aslan, 'Yıllardır seyyar satıcılık yapıyorum. Olayın yaşandığı gün 27 Mayıs Caddesi'nde aracım satıştaydı. Oğlumdan bir telefon geldi. Oğlum, 'Baba yetiş malımızı alıyorlar' dedi. Ancak oğlumu darbettiler, olmadık şeyler yaptılar ve malımı yağmaladılar. Bize hakaret ettiler, 'Vergi mükellefi değilsiniz,' 'Teraziden çalıyorsunuz,' diyerek bizi aşağıladılar. Polisler hiçbir şey yapamadı. Onlar da bizi tutup zabıtaya darbettirdi. Şikayetçiyim ve hakkımı arıyorum' dedi.

Seyyar satıcılarla zabıta arasında gerilim: 'Oğluma şiddet uyguladılar, malıma el koydular'

 


KAYSERİ(1HA)— 


Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi’nde satış yapan seyyar satıcılara zabıta görevlileri müdahale etti ve arbede yaşandı yaşanan bu olay hakkında açıklamalarda bulunan Seyyar Satıcı Kasım Aslan, “Yıllardır seyyar satıcılık yapıyorum. Olayın yaşandığı gün 27 Mayıs Caddesi'nde aracım satıştaydı. Oğlumdan bir telefon geldi. Oğlum, “Baba yetiş malımızı alıyorlar” dedi. Ancak oğlumu darbettiler, olmadık şeyler yaptılar ve malımı yağmaladılar. Bize hakaret ettiler, "Vergi mükellefi değilsiniz," "Teraziden çalıyorsunuz," diyerek bizi aşağıladılar. Polisler hiçbir şey yapamadı. Onlar da bizi tutup zabıtaya darbettirdi. Şikayetçiyim ve hakkımı arıyorum. Mağdurum. Daha önce de ufak tefek olaylar yaşamıştık ama bu kadar ileri gitmemişti. Bu olay çok farklıydı. Zabıta memur olduğunu unuttu, birden hırçınlaşmaya başladı ve hakaretler etti. Evladımı gözlerinin önünde 10-15 kişiyle tekmeleyip, yumrukladılar. Bu gerçekten çok acı verici bir durum. Bizi "Teraziden çalıyorlar" diyerek suçladılar ve önyargıda bulundular. Ama biz böyle bir şey yapmadık. Bu hakaretleri ve zulümleri kesinlikle hak etmiyoruz. Yetkililerden bu durumun çözülmesini talep ediyoruz. Bu olay burada kalmamalı. Hem malımıza hem canımıza kastedildi. Biber gazı sıktılar ve oğlum gözlerini tutarken suratına vurduklarında, biz ne olduğunu bile anlayamadık. Şu an çok zor bir durumdayız, büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Hem malımızı hem de paramızı aldılar. Kasamda 45 bin TL param vardı, o da kayboldu. Terazim ve malım yok. Yani gerçekten çok zor durumdayız” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!