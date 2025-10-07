Seyyar satıcılarla zabıta arasında gerilim: 'Oğluma şiddet uyguladılar, malıma el koydular'



KAYSERİ(1HA)—



Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi’nde satış yapan seyyar satıcılara zabıta görevlileri müdahale etti ve arbede yaşandı yaşanan bu olay hakkında açıklamalarda bulunan Seyyar Satıcı Kasım Aslan, “Yıllardır seyyar satıcılık yapıyorum. Olayın yaşandığı gün 27 Mayıs Caddesi'nde aracım satıştaydı. Oğlumdan bir telefon geldi. Oğlum, “Baba yetiş malımızı alıyorlar” dedi. Ancak oğlumu darbettiler, olmadık şeyler yaptılar ve malımı yağmaladılar. Bize hakaret ettiler, "Vergi mükellefi değilsiniz," "Teraziden çalıyorsunuz," diyerek bizi aşağıladılar. Polisler hiçbir şey yapamadı. Onlar da bizi tutup zabıtaya darbettirdi. Şikayetçiyim ve hakkımı arıyorum. Mağdurum. Daha önce de ufak tefek olaylar yaşamıştık ama bu kadar ileri gitmemişti. Bu olay çok farklıydı. Zabıta memur olduğunu unuttu, birden hırçınlaşmaya başladı ve hakaretler etti. Evladımı gözlerinin önünde 10-15 kişiyle tekmeleyip, yumrukladılar. Bu gerçekten çok acı verici bir durum. Bizi "Teraziden çalıyorlar" diyerek suçladılar ve önyargıda bulundular. Ama biz böyle bir şey yapmadık. Bu hakaretleri ve zulümleri kesinlikle hak etmiyoruz. Yetkililerden bu durumun çözülmesini talep ediyoruz. Bu olay burada kalmamalı. Hem malımıza hem canımıza kastedildi. Biber gazı sıktılar ve oğlum gözlerini tutarken suratına vurduklarında, biz ne olduğunu bile anlayamadık. Şu an çok zor bir durumdayız, büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Hem malımızı hem de paramızı aldılar. Kasamda 45 bin TL param vardı, o da kayboldu. Terazim ve malım yok. Yani gerçekten çok zor durumdayız” ifadelerinde bulundu.