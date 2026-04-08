Seyyid Battal Gazi'nin Kayseri Hikayesi

BATTAL GAZİ; GÖNÜL KAHRAMANI

Battal Gazi aslen Türk olmakla beraber, Arap’ı müstarebedir; yani Araplaştırılmış bir Türküdür. Battal Gazi’yi Türk dünyası ve Arap dünyası sahiplenmiştir. İslam ve Türk tarihinin dünyaca bilinen mertlik, cengâverlik, doğruluk, iyilikseverlik ve İslamiyet’e bağlılık ile kendi nev’i şahsına has izler bırakmış, hakikaten ve tahkike değer hatıralarla dolu bir hayat geçirmiştir. Battal Gazi, Tevrat, İncil, Zebur gibi kitapları çok iyi incelemiş, Rumca, Yunanca ve diğer dilleri çok iyi bilen biridir. Musevi hahamlarına taş çıkartacak kadar bilgi sahibidir. Hahamlar, Battal ile din konusunda tartışmaya girmemek için birbirlerine haber gönderir olmuşlardır.

Hile ve soygunculukla şöhret yapmış İbranilerin içinde pervasızca gezen bu cengâveri Kudüs civarında, haham başı Arom isimli birisi zehirlemeye çalışmış, ancak Cenabı Hakk'ın inayeti ile onu her türlü tehlikeden muhafaza etmiştir. Haham başını Battal, kendi evinde öldürmüştür. İbraniler, bu kişinin tehlikeli bir insan olduğunu kendi yandaşlarına ve şehre ilan etmişlerdir.

Seyit Battal Gazi’nin yaşadığı tarihte Anadolu, Bizans elinde bulunurken, Allah’ın yardımıyla korkusuzca Anadolu’nun bir başından bir başına, Bağdat’tan, Hatay’dan Malatya, Adana, Kayseri, Ankara, Eskişehir, İstanbul’a kadar gitmiştir. Görülüyor ki, Battal Gazi’nin bütün Anadolu’da sevgisi ayak izleriyle bulunmakta. Türkler Anadolu’ya geldiklerinde, atlarının sırtlarında ve heybelerinde sadece maddi yaşama ait ürünler değil, aynı zamanda yaşam biçimlerini ve inanç yapılarını da getirmişlerdir. Türk toplumu, Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın ümmeti olma şerefine erişmiş, İslam sancaktarları, Horasan erenleri ve fetihlerin sultanları: Seyyid Battal Gazi, Sultan Alpaslan, Fatih Sultan Mehmet gibi önderlerin etrafında inanarak saf tutmuşlardır. Bu insanları her zaman gönüllerinde lider olarak görmüşlerdir. Bu muhterem insanlara inanarak gönüllerde kahraman yapmış, onları adeta kutsallaştırmışlardır. Kutsallığı emanet gibi görüp sevdikleri kahramanların isimlerini mabetlerine vermişlerdir. Bu kutsal emanetlerimizden biri de gönül kahramanı Seyyid Battal Gazi’dir. Kayseri halkı, yıllardan beri Battal Gazi Camii, Battal Gazi Mahallesi, Battal Gazi kuruluşları, yer adları, muhit, sokak isimleri ile ve oğullarına Battal ismini vererek onu gönüllerin sultanı yapmıştır.

Anadolu, Bizans İmparatorluğu egemenliği altındayken, 600 yılları sonrası İslamiyet’i kabul eden Emeviler doğudan sık sık Anadolu içlerine akın yaparak Bizanslılarla savaşmış ve Anadolu’yu ele geçirmeye çalışmışlardır. Hz. Ömer’in askerleri seksen bin kişiyle Kayseri kalesini kuşatmışlardır. Bu genel açıklamalardan sonra biz, Kayseri’de ismi geçen Battal Gazi Camii ve yerleşim alanının tarihini elimizden geldiği kadar araştırarak, hikâyelerini, menkıbelerini severek okuyup dinlediğimiz İslam kahramanı Battal Gazi’yi anlamaya ve anlatmaya çalıştık.

KAYSERİ BATTAL GAZİ CAMİ KIRK KIZLAR TÜRBESİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü sanat tarihçisi Erol Yurdakul, Vakıflar kitabındaki yazısına bakalım:

“Battal Gazi Kırk Kızlar (Kırk Nisa) adıyla anılan eser, il merkezinin güneydoğusunda ve şehir merkezine 2 km uzaklıktaki Mazaka ve Eusebio olarak bilinen eski yerleşim yerinin kuzeybatı yamacında bulunmaktadır. İlk olarak 169 yılında görüp durumunu fotoğrafla tespit ettiğim bahis konusu eski eserler, bir cami ile caminin kuzey cephe duvarının kuzeydoğu bölümünde yer alan ve camiye bitişik bir eyvan türbeden meydana gelmektedir. Ait bölümde etraflıca bahis edilen türbenin sadece mumyalık kısmı sağlam olup, üstünde yer alan eyvanın kıble duvarı, caminin kuzey duvarına bitişik olarak inşa edilmiş ve diğer duvarları bulunmayan türbe ile o tarihte metruk durumda bulunan caminin civarlarında yerleşim olmadığından cemaat de yoktu. 1970 yılı Ağustos ayında inceleyip röleve ve restorasyon projeleri çizilerek o zamanki Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'na gönderilmiş ve onarım için gerekli karar alınmıştı. 1976 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1977 yılı onarım programına dahil edilerek ihalesi yapılan eserin 1977 yılı Haziran ayında onarımı başlanmış ve 1978 yılında tamamlanmıştır. 23 Eylül 2005 tarihinde ziyaret maksadıyla Kayseri’ye gittiğimde Kayseri Müzesi müdür eski müdürlerinden Mehmet Çayırdağ ile buraya uğradığımda gözlerime inanamadım. Çevre tamamen gecekonducular tarafından işgal edilerek koca bir mahalle haline getirilmiş ve onarılan cami cemaate açılmıştı.” diyor.

ROMA ŞEHRİ MAZAKA GECEKONDU BÖLGESİ OLDU

Kayseri'nin “Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi” Melikgazi Belediyesi, kaçak yapıyı önleme adına çevre illerden göçen dar gelirli ailelere arsa vererek burasını mahalle yapmıştır. Bu bölgede 90 bin nüfus yaşamakta. Mahalle isimleri Selçuklu, Osmanlı, Danişment olarak geçmektedir. İsimlerden de görülüyor ki Romalılardan öncesi ve sonrası, Kayseri Sultanlar şehri olarak görülmektedir. 90 bin nüfuslu üç mahalle, toprak altındaki tarihi Mazak’a isimli büyük bir Roma şehrinin üstünde oturmuş durumdadır.

TÜRK GAZETECİSİ YUNUS BEKİR’İN KİTABINDAN

Hüseyin Gazi’nin oğlu Seyyid Battal, Kayseri'ye gelip fetih edeceği Kasaria Mazaka’da yaşayanların anlattığı ilginç yazı: Kayseri’nin ilk gazetecisi, Turan köyü doğumlu rahmetli Yunus Bekir, mektubunda zamanın Milli Eğitim Bakanına Roma dönemine ait yazdığı mektup yazısını şöyle ifade etmektedir:

“Hazreti Ömer’in Kudüs ruhanilerine ve Fatih’in de İstanbul ruhanilerine müsamahasının sıklet ve musibetlerini az mı çektik? Asırlardan beri Avrupa müdahalesine maruz kalmışız. Ben bir Türkoğlu Türk’üm. Orası, Mazak, Kesariya, Kayseri’ye namlarını taşımakta iken de ecdadım orada meskûn. Soyum sopum Türk; hâlâ öyledir, öyle de kalacaktır. Melikşah zamanında Selçuklular döneminde Türkler oranın sahibi yegânesi idiler. Türk hakanı Bedehşah’ın kızının mezarı Zincidere’de bulunmaktadır. Bedahşah Han’ın kızı, eski Türklerden adet olan fütuhat için altmış bin kişilik bir ordu ile Babilileri mağlup edip Finikelileri de tepeledikten sonra en ziyade sevdiği Erciyes Dağları’nın eteklerinde bulunan Mazaka şehrine geldiler; senelerce bu şehirde kaldılar. Daha sonra Bedahşah Han’ın kızı eceliyle vefat etti. Kendi arzusu üzerine Zincidere nam mahalle, altmış iki basamaklı yer altı şehrine defin edip enkazı gizlediler. Daha sonra "Işıldak Kız" namını aldı.

Efsaneye gelelim. Menzil Şam’dan yürüyüp de Kayseri tekfurlarını devirip, Kayseri’nin bir kasaba sı olan Develi kale kilise manastırlarını yıkıp yaktılar. Tekfur Dağı’nı aşan Hazreti Muaviye ve askerleri Kayseri şehrini fethetmek üzere anlaşılınca, Zincidere’de bulunan Bedahşah Han’ın kızının türbesinin mezarı için rahipler tarafından "Zekeriya A.S.’nın kolu metfundur" diye efsanesi ifşa edildi; mezar, Arapların tahribatından kurtuldu.

Hüseyin Cömert - Yaşar Elden, "Türk Gazetecisi Yunus Bekir" kitabının 77-78. sayfa kısaltılmış yazısı.

KAYSERİ ÇEVRESİ İLE İLGİLİ BİLGİ

Türkler bu bölgeye yerleşmeden önce Kayseri, Yeşilhisar, Soğanlı bölgesinde Doğu Roma İmparatorluğu hüküm sürmüştür. Buraya yerleşen halk, kayaları oyup evler, toplantı alanları, depolar, kiliseler yapıp tarım, hayvancılık ve bağcılıkla uğraşmışlardır. Soğanlı köyü adının nereden geldiğini efsane hikâyeyi muhtar İsmail Ablak ağzından dinleyelim:

"Efsaneye göre, Battal Gazi bu yöreye gelişinde önce 'Erdemesin' köyüne uğramış. Burasını fethetmesi oldukça zor gözüküyormuş. Ama kendince bir iddia ortaya koymak için 'Ben burayı alamazsam bana er demesinler.' diye bir söz söylemiş. Köyü fethedince buranın adı 'Erdemesin' kalmış (bugün, Yeşilhisar’ın Erdemli köyü). Buradan hemen yeni köye uğramış ve daha önce müşkül duruma düşmesinin gazabıyla bu köy halkı için askerlerine emir vermiş: 'Kesin biçin.' Bu köyün adı da zamanla 'Kesiliç' olmuş. Kesiliç köyü, bugün Yeşilhisar’ın Gülbayır köyü. Battal Gazi, yörede keşişlerin (papazların) çok olduğu Keyişlik köyünü aldıktan (bugünkü adı Keşlik) sonra Soğanlı köyüne yönelmiş. Soğanlı’ya gelirken dermiş ki, 'Bugün burası son kaldı.' Bu 'son kaldı' sözünden zamanla buranın adı Soğanlı olmuş. Halk muhayyilesinin bu ürünlerini zevkle dinledikten sonra, bu adın yöreye yerleşen Türkmen topluluklarının adlarından biri olduğu muhakkaktır. Çünkü -lı/-li ekiyle kurulan Türkmen oymak adları bu yörede de görülüyor: Soğanlı, Tahtalı, Keşli, Araplı, Doğanlı, Kovanlı, Musa Hacılı gibi." demiştir.

BATTAL GAZİ’NİN MEZARININ BİR BAŞKA HİKÂYESİ

Battal Gazi, Mesih Kalesi'nin fetih zamanında ağır yaralar almış, Frigyalılar zamanında kalma mağaraya sığınmıştır. Arkadaşlarının şehit makberlerine bakarak üzüntü içinde Cenabı Hakk'a ruhunu miladi 740 yılında teslim etmiştir. Zamanın cilveleri ve tarihin hengâmesi ile çok el değiştirmiş, çeşitli insanların mesken ve makber vatanı olan bu yer, yağmurların yağması ile suların toprakları mağaranın önüne doldurmasıyla Battal Gazi’nin bulunduğu mağaranın toprakla bir olması, mübarek naşının nerede olduğu izini kaybetmeye yetecek kadar olmuştur. Bu durum, miladi 1202 yılına kadar devam etmiştir. Bu sırada şehitlerin kabirlerinde olduğu gibi Battal Gazi’nin kabrinde de birçok emareler, nişaneler görülmeye başlamıştır. İlk emareyi gören Çoban Baba görmüştür. Tereddütler ardı ardına kovalarken, Çoban Baba uykusunda gördüğü rüyayı Allah’a bağlığı yüksek olan ilmen temayüz etmiş kimselere anlatmıştır. İnsanlar ayrı ayrı yollar gösterirken, Kutluca Çoban Baba, Hazreti Sultan’ın kabrinin bulunduğu yere gelir. Rüyasındaki sözleri mağarayı hatırlar. Mağara ağzında küçük taş, büyük taş derken, Allah’ın yardımıyla biraz uğraş sonunda kendi gövdesinin gireceği şekil alır. Zorla mağaranın içine girer, bakar ki, Hazreti Sultan kıbleye karşı yatan şehitler şehidi mübarek cesedi nur gibi, insanlık nahiyesinden çıkmış, melekiyat sıfatına bürünmüş bir halde olduğunu görür. Bu arada hemen ellerini kaldırır, “Allah’ım, uyuyor muyum yoksa uyanık mıyım?” demekten kendisini alamaz. Yüce Yaradan âlemlerin Rabbi olan Allah’a dua eder. Selçuklu Sultanı Kiyasettin Keyhusrev’e bildirilir. Hükümdar âlimlere olayı anlatır. Kutluca Çoban Baba’ya, “Buradan bir şey çıkmaz ise idama hazır ol.” derler. O da, “Verilecek cezaya razıyım.” der. Zamanın ilim adamları, inşaat yapıcı taş ustaları, kalfaları, çırakları Konya’dan hareket ederek Battal Gazi’nin türbesinin başına gelir. Toprak eşilir, çok geçmeden Battal Gazi’nin çürümeyen nurani cesedine ulaşılır. Âlimler, üzerinde bulunan Battal Gazi’nin daima okuduğu Kur’an-ı Kerim, savaştığı kılıç ve sancağı (bir de demir hindi ağacından yapılmış tespihi) bulunur. Âlimler sultana haber gönderir. Sultan, olaya çok sevinir ve müjdeyi getiren haberciye 7 bin dirhem verilmesini söyler. Türbenin yapılması için bütün âlimler ve Sultan karar verir. Şehzade II. Aladin Keykubat’ın annesi Ummühan Sultan Hatun, hiçbir masraftan kaçmadan yapılacak türbenin masrafının kendisine ait olacağını söyler. Miladi 1204 yılında mimar ustalarla birlikte develerle Konya’dan Seyit Gazi’ye gelerek başlarında bulunarak türbenin temel inşaatını başlatır. Evliyaullah Çoban Baba inşaatın başından ayrılmaz. Ümmühan Sultan Hatun, bir başka rüya daha görür. Battal Gazi’nin yattığı yerin altında bir su geçtiği işaretini alır. O suyu buldurur, türbenin yanına hamam yaptırır. Suyun bir koluna da çeşme inşa ettirir ve böylece türbe ve etrafındaki külliye tekke bitmiş olur. O yörede bulunan köy arazileri ve diğer gelir getiren akarlar, Battal Gazi’nin türbesinin tekkenin yaşaması için vakıf haline getirilir. Osmanlı döneminde ise nakdi 1200 altın para yardımında bulunmuştur. İslam dinini benimseyen Müslüman zenginler, burada bulunan çalışan Bağdat yolunun buradan geçmesiyle burada konaklayan misafirlere hizmet eden manevi değerimizi koruyan insanlara dolgun parasal yardımda bulunmuştur. Sultan Beyazıt döneminde Battal Gazi türbesi tamir edilmiştir. Ümmühan Valide Sultan, Çoban Baba, Satrançlı, Gizli Baba, kralın kızı Elerona, Mihal oğulları, Kadıncık Ana burada yatmaktadır. (1966 yılı yazımı Seyit Battal Gazi – Mehmet Şimşir - Yaşar Candemir)

BATTAL’IN TEKKESİ

Kayseri’de Seyyid Battal Gazi Tekkesi ve Mescidi Seyyid Battal Gazi Mahallesi’nde bulunmaktadır. 1522 tarihli defterdeki vakıf kaydında şehrin içinde olduğu, 1785 akçelik bir geliri olduğu belirtilmektedir. Evliya Çelebi, Seyyid Battal Cafer Gazi Tekkesi olarak bahsetmekte ve Bektaşi tarikatına mensup dervişlerin erenlerin burada bulunduğunu, gelen geçen yolculara hizmet ettiklerini ve Kırk Nisaların burada kırk yaşına gelip öldükleri için ziyaretgâh olarak kullanıldığını da söylemektedir. (Yeni Ufuklar Dergisi, Türk Kültüründe Aş Evleri, 45. s. Prof. Dr. Ahmet Buran)

KAYSERİ BATTAL GAZİ CAMİİ VE KIRK KIZLAR TÜRBESİ

Evliya Çelebi anlatımında “Kırk Nisa Türbesi” olarak geçen türbenin bugün mevcut olan mumyalık kısmının dış duvarları doğu ve batı cephelerinde 7.62 m, kuzey cephe duvarı ise 8.47 m genişliğindedir. Zeminden 1.80 yüksekliğe kadar mevcut olan mumyalık kısmının üstünde bulunması icap eden türbe (ziyaret) bölümüne ait duvarların büyük bir kısmı yıkılarak yok olmuştur. Sadece caminin kuzey duvarına bitişik olan güney duvarının 2.10 m yüksekliğindeki kısmı mevcuttur. Mumyalık kısmına batı yöne açılan 0.66 m genişlik ve 0.98 m yüksekliğindeki kapıdan girilmektedir. Duvar kalınlığı 1.19 m olan mumyalığın iç mekânı ortalama 5.80 x 5.60 m ölçülerindedir ve üstü doğu-batı yönünde uzanan dairevi kesitli tonozla örtülüdür. İçinde 1.00 x 2.00 m ölçülerinde bir mezar bulunmaktadır ve tonozun tepesinde 0.38 x 0.61 m ölçülerde eliptik bir ışık ve havalandırma deliği vardır. Selçuklular tarafından XIII. yüzyılın başlarında yenileme tamiri yapıldığı gözükmektedir. Anadolu’da fazla gözükmese de Battal Gazi’nin Seyit Gazi’deki türbesi gibi, Konya, Gömeç Hatun, Afyon Emir Yavtaş, Kayseri – Beş Parmak türbeleri de eyvan türbeleridir.

Tarihçe: Kayseri’deki Battal Mescidi’nin banisi olabileceği düşünülen Battal Gazi, Seyyid Gazi veya Seyyid Battal Gazi olarak anılan VIII. yüzyıl Emevi kumandanlarından biridir. Bu dönemde Bizans’a karşı yapılan İstanbul ve Anadolu seferlerinde görev almış ve adı bilhassa Türkler arasında destanlaşmış İslam kahramanıdır. Kaynakların verdiği bilgilere göre Battal Gazi’nin asıl adı Abdullah olup, kahraman manasındaki Battal ismi onun unvanıdır ve bu isimle meşhur olmuştur. Battal Gazi aslen Arap olmayıp, Emevilerin hizmetine giren (aslı Türk olabilir) bir komutandır. Destanlara göre babasının ismi Hüseyin Gazi’dir. Battal Gazi, 717 yılında Emevi kumandanı Maslama’nın İstanbul muhasarasına iştirak etmiş, 726 – 740 yılları arasındaki Arap – Bizans muharebeleri esnasında Kayseri’yi de fethederek buraya bir müddet sahip olmuştur. 740 yılında Bizans ile yaptığı Akroinon (Afyon Karahisar yakınlarında) savaşında şehit olmuştur ve naaşı buraya yakın olan Nakoleia (Seyitgazi)’ya defnedilmiştir. Danışmendname’de Emir Danışmend Ahmet Gazi’nin şeceresi, Battal Gazi nesline bağlanmaktadır. II. Kılıç Arslan’a mağlup olan Danışmend Yağıbasan’ın, uç beyleri olan oğulları Muzaffereddin Mahmud, Zahireddin İli ve Bedrettin Yusuf, Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra Gıyaseddin Keyhüsrev’in tarafını tutmuş ve onun tahta çıkması için büyük gayret sarf etmişlerdir. Bunun sonucu olarak Seyyitgazi’de bulunan Battal Gazi makamını inşa ettiren Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 1204’te kendisini ikinci kez tahta çıkaran uç beylerine teşekkürünün bir ifadesi olarak görülmektedir. II. Kılıç Arslan zamanındaki Türk-Bizans hududunu tarif eden Herevi de, Battal Gazi türbesinin Seyitgazi’de olduğundan bahsetmekte. Ayrıca ona ait bir cami daha XII. asırda Kayseri’de eyvan türbe sonradan etrafına yapılan ilave binalarla bir külliye haline getirilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi Battal Gazi’nin bu tarihi şahsiyeti yanında Araplar, Türkler ve Bizanslılar arasında bir destan kahramanı olmuştur; onun gerçek hayatı yanında menkıbeleşmiş maceraları yüzyıllarca Müslümanlar ve bilhassa Türkler arasında okunup yazılmıştır ve bunları anlatan Battalnameler, Battal Gazi destanları meydana gelmiştir. Bu destanlarda Battal Gazi daha geç dönemlere taşınmış ve meşhur Abbâsî Halifesi Harun Reşit’le (786-809) çağdaş yapılmış ve faaliyet alanı da Malatya’da bulunmaktadır. Erol Yurdakul - Mehmet Çayırdağ, "Battal Gazi Kırkızlar Türbesi"

HACI BEKTAŞI HZ. BATTALI ZİYARET EDİYOR

Hacı Bektaşi Veli, Seyit Gazi’de bulunan Battal Gazi’nin türbesini ziyaret etmek için yanındaki erenleriyle yola çıktı. Uzun yolculuktan sonra Battal’ın mezarına yaklaştı; orada soğuk suyu olan bir pınar vardı. Adına Ak Pınar derlerdi. Orada Battal Erenler sevenler, iki tarafta sıraya durarak Hacı Bektaşi HZ.’yi karşıladılar: “Hoş geldin, kadem getirdiniz, gelişiniz kutlu, hayırlı olsun” dediler. Mezarları bekleyen zahir erenler ile de hünkâr ile merhabalaştılar, selamlaştılar. Erenler, hünkârı selam ve saygı ile ağırladılar. Hünkâr HZ. mezara gelince oradaki erenlerin rivayeti şöyledir ki, “Essalamü aleyküm, suyun başı” dedi. Seyyid Battal Gazi’nin mezarının etrafı birden deniz oluverdi; denizin ortasında mezar bir ada şeklini aldı. Deniz suyu yeryüzünü kapladı. Daha sonra yavaş yavaş çekilerek kayboldu, yine ayı şeklini aldı. Hünkâr, Seyyid’in mezarının kapısında durdu, dua etti; kapıda bulunan bir taşı ısırdı. O taş hâlâ orada durmaktadır. Gezginci seyyahlar külliyedeki yazıları okumuş, Peygamberin hadisi olduğunu, taşta silinme olduğu fazla anlaşılmadığını ve Battal Gazi türbesinin üstündeki taşta “Esselamün Aleyküm ya Seyyid Battal” / “Ya Hazreti Sultan” 717 yılı yazılı olduğunu bildirmektedir. Battal Gazi’nin Türbe Kütüphanesi’nde ise burada İlahimi Baba’nın ve Cengi Abdal’ın divanları, Yunus Emre’nin divanı, Hataylı Şeyh Safi Virani, Baba Kaykusuz, Abdal Hacı Ali Turabi Baba’nın divanları, Asya, Garip, Rahmi Dertli ve Mevlevi olan Semi Aliye Hanım ve Leyla Hanım’ın eserleri bulunmaktadır. (T. Menzel, "Das Bektaşi", s. 206) (G. Jacob, "Sejjid Gazi", Straburg, 1912)

## BATTAL GAZİ ARAP MI, TÜRK MÜ?

Kimi yazarlara göre Bizans topraklarını işgal eden Arap orduları Eskişehir yakınlarına kadar gelmişlerdir. 708 yılında Abbas Bin Velit Kataban, burayı işgal etmiştir. Anadolu’nun İslamlaşmasına büyük katkısı olan Battal Gazi destanı, Bizanslılarca uygulanmış ve onların destanlaştırdığı ismi Digenis Akrites'tir. Gayri resmi tarih alanında Battal Gazi soyu hakkında çeşitli söylentiler bulunmaktadır. Malatya serdarı Hüseyin Gazi’nin oğlu, asıl adı Abdullah olan yiğitliği ve kahramanlığından dolayı Battal Gazi ismi konmuştur; ya da Ebu Hüseyin ve ayrıca Cafer ismini benimseyenler de vardır. Battal Gazi’nin Hz. Peygamber’in Ehli Beyt soyundan geldiğine, atalarının İmam Cafer, İmam Zeynel Abidin yoluyla İmam Hüseyin’e dolayısıyla Hz. Ali’ye ulaştığına inanılır. Bektaşilerin isimlerine baktığımızda Seyyid Battal Gazi’nin isimleri görülmektedir.

Hüseyin Gazi'nin oğlu, 680 yılı doğumlu efsane kahraman savaşçı Seyyid Battal Gazi’nin 720 yılında meşhur atı Aşkar ile Kayseri'ye geldiği ve burada bir haftayı geçkin kaldığı görülmektedir. Battal Gazi Camii, Seyyid Gazi, Battal Altı, Battal Gazi Mahallesi, Battal Gazi eğitim kurumları adına kurulan eserlerdir. Bir rivayette göre Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi, Emevi kölesidir; Irak tarafından Acem Türkü köle olarak Arapların elinde bulunmuş, daha sonra komutan olarak Malatya sultanına gönderildiği belirtilmektedir. İbnül-Esir, Battal’ın aslen Arap olmayıp, Emevilere intisap etmiş azatlı bir köle ailesinden geldiğini kaydetmektedir. Yazar Mehmet Önder, kaynak göstermeden Battal’ın Horasanlı bir Türk olduğunu kaydetmektedir.

“İslam âlemi Emeviler idaresi altında olup halifelik mevkiinde Hişam bulunuyordu. Şark Türkleri Araplarla mücadele ve muharebe durumundaydılar. Hazar Devleti orduları Emevi topraklarında galip bir durumda dolaşıyorlardı. Buna rağmen İslamiyeti kabul eden birçok Türk de Emevi bayrağını taşıyarak Hristiyanlarla savaşıyorlardı. İşte Battal Gazi bu muharebelerde şöhret kazanmış bir Türk kahramanıdır” diyor. (Yazar M. Aslan)

Taberi’nin kayıtlarında, Battal Gazi’nin muharebelerini anlattığı şehir ve kasabaların isimlerine bakıldığında, onun başta Antakya, Malatya, Amasya, Kayseri, Afyon ve Eskişehir olmak üzere el-Cezire (Güneydoğu Anadolu) dahil ve Suriye bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirtilmektedir. Battalname başta olmak üzere Türk kaynakları onu daha çok Malatya, Antakya ve Anadolu yöresinde savaşmış gösterirler. “Şerefli insan Kenan illeri, Kerbela bölgesinde yetişen Hüseyin Gazi’nin oğlu Seyyid Battal Gazi, yiğit, cesur, yirmi yaşında tuttuğunu koparan Türk İslam devleti komutanı olarak yaşamış, gönüllerde destanlaştırılmıştır.”

## BATTAL GAZİ’NİN ÖLÜMÜ

Yazarın kitabında iki savaş sonrası Battal Gazi’nin yaralı olarak öldüğü yazmaktadır. Birisinde kale fatihinde Bizanslı askerlerinin oklarla ağır yaraladığını, atılan oklardan Battal’ın atı Aşkar’ın yere çöktüğünü, kandan Battal Gazi’nin vücudunun görünmediğini; Battal bu yarayı alınca atından düşüp yerden kalkamaz hâlde düz üstünde durduğunu, yaralı elinde kılıcı varken kale komutanının yanına geldiğini, Battal Gazi son anlarını yaşarken, “Yiğit dövüşçü, benden bir isteğin var mı?” deyince, Battal da, “Beni Müslüman askerler yıkasın, cenazemi kıldırsın, öldüğüm bu toprağa tepeye gömsünler, üzerime dua okunsun.” der. Kale komutanı da bu isteğini yerine getirir; kalenin karşısında tepede savaş alanı aynı yere gömerler. Kale komutanı, “Güle güle git yiğit kahraman asker, sen öldün fakat adın ebediyen yaşayacak, ne mutlu sana.” der. Kendisi de Bizans’a geri döner.

Kitapta ikinci anlatım: Kahramanımız Seyit Battal Gazi, Eskişehir ili Seyit Gazi ilçesinde savaş sırasında Mesih Kalesi kuşatılırken, kale önünde büyük cenk başlar. Battal, her vurduğunu yere düşürür. Kale komutanının çadırına yaklaşmaya çalışırken, kale komutanının kızı, sapan taşı elinde, devamlı kılıç darbeleriyle yaralı olan Battal Gazi’yi takip eder. Battal Gazi kaleye yakın olduğu zaman elindeki sapanla taşı fırlatması esnasında kafa bölgesinde kulak zarına isabet eden taştan dolayı yaralanır. İslam askerleri Battal’ı alarak kendi çadırlarına götürürler; uzun müddet hasta yatar, daha sonra genç yaşta vefat eder. Cenazesini öldüğü tepeye defin ederler. Daha sonra üzerine türbe yaptırırlar. Allah rahmet eylesin. (Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi) Yağmur Say.

