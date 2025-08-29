Seyyid Kutub'un Şehadetinin 59. Yılı: İslâm Düşüncesinin Meşalesi

Seyyid Kutub Kimdir?

Seyyid Kutub, 1906 yılında Mısır'ın Asyut kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini ailesinden alan Kutub, ortaokul ve liseyi el-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı. 1933 yılında Kahire Üniversitesi'nin Darul Ulum fakültesinden mezun olduktan sonra, aynı fakültede öğretim görevlisi olarak görev aldı.

Edebi ve İslami Çalışmaları

İlk çalışmalarını edebiyat alanında yapan Seyyid Kutub, 1940'lı yıllardan itibaren İslami okumalarını derinleştirmeye başladı. 1946 yılında yayınlanan "Konum Dersleri", onun İslam düşüncesiyle olan bağını güçlendiren önemli bir eser oldu. Bu makalede, toplumun ıslahının ve Müslümanların bu yönde çalışmasının Kur'an'ın emri olduğunu savunarak, Mısır'ın toplumsal yapısını eleştirdi.

1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Kutub, burada Amerikan hayat tarzını gözlemledi ve ırkçılığı eleştirerek tüketime dayalı Amerikan medeniyetini "cahiliye" olarak nitelendirdi. Bu görüş, Amerika'yı bir medeniyet modeli olarak kabul edenler arasında şaşkınlık yarattı.

İhvan-ı Müslimin ile İlişkileri

Amerika dönüşü, Hasan el-Benna'nın 1928'de kurduğu İhvan-ı Müslimin hareketi ile ilişkisini artıran Kutub, kısa süre sonra resmi görevinden istifa ederek İhvan-ı Müslimin gazetesinin yazı işleri müdürlüğüne geçti. Mısır'da siyasi çalkantıların yaşandığı bir dönemde, Hür Subaylar Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe sonrasında, Abdülnasır'ın baskıcı yönetimi altında birçok İhvan mensubu gibi Seyyid Kutub da tutuklandı.

Hapisteki Mücadelesi

Hapiste kaldığı süre boyunca ağır işkencelere maruz kalan Kutub, bu dönemde "Fi Zilâl'il-Kur'an" ve "Yoldaki İşaretler" adlı eserlerini kaleme aldı. "Fi Zilal'il Kur'an", Kur'an'ın mesajını çağdaş topluma bağlayarak, insanları Kur'an'ın gölgesinde bir hayata davet ederken; "Yoldaki İşaretler", İslam düşüncesinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Şehadeti ve Mirası

1965 yılında tekrar tutuklanan Seyyid Kutub, Abdülnasır'ın emriyle idama mahkum edildi. 29 Ağustos 1966'da infaz edilen Kutub, geride bıraktığı eserleri ve düşünceleriyle İslami mücadelede önemli bir işaretçi olarak anılmaya devam ediyor. Seyyid Kutub'un hayatı, inanç ve cesaretle dolu bir mücadele örneği olarak, günümüzde de birçok insana ilham vermektedir.

Seyyid Kutub'un şehadeti, sadece bir bireyin değil, aynı zamanda bir düşünce akımının da sembolü haline gelmiştir. Onun mirası, İslâm dünyasında hala yankı bulmakta ve inanç sahiplerine ilham vermeye devam etmektedir.