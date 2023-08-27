Sezonun ilk 3 Puanı: Kayserispor: 2 - Samsunspor: 1

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

PAYLAŞ
  • 27.08.2023 21:21
  • Güncelleme: 28.08.2023 09:10
Sezonun ilk 3 Puanı: Kayserispor: 2 - Samsunspor: 1
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Samsunspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada kalecinin savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu sağ çaprazda önünde bulan Gökhan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

64. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso, dar açıdan şutunu çekti ancak kaleci Okan ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

66. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Karimi’nin kafa vuruşunda kaleci Okan topu çeldi.

75. dakikada Laura’nın savunmanın arkasın attığı topla buluşan Fofana kaleci ile karşı karşıya kaldı. Açısı daralan Fofana’nın şutu az farkla yandan auta çıktı.

81. dakikada Schindler sağ kanattan ortaladı. Laura’nın kale çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Mane’nin ceza sahasına çevirdiği topa Thiam müsait pozisyonda dokunmadı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Cem Özbay

Kayserispor: Bilal, Uzodimma (Mane dk. 87), Kolovetsios, Attaamah, Carole, Ackah (Baran dk. 90), Cardoso (Kemen dk. 84), Ramazan (Arif dk. 84), Karimi, Thiam, Gökhan (Talha dk. 90)

Yedekler: Mehmet, Muhammed, Ahmet, Hayrullah, Ethem

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Samsunspor: Okan, Zeki (Satka dk. 69), Alim, Drongelen, Taylan (Soner dk. 61), Schindler, Emre, Ntcham (Nanu dk. 87), Bola (Bennasser dk. 61), Mouandilmadji (Laura dk. 61), Fofana

Yedekler: Szumski, Soner, Muhammet, Yunus, Osman

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Uzodimma (dk. 16), Thiam (dk. 38) Kayserispor), Mouandilmadji (dk. 21) (Samsunspor)

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Alman Tramvay Derneği'nden, Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye övgü

Alman Tramvay Derneği'nden, Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye övgü

Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor| 29 Ağustos-1 Eylül 2023

Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor| 29 Ağustos-1 Eylül 2023

Faiz kararı sonrası döviz yine yükselişe geçti

Faiz kararı sonrası döviz yine yükselişe geçti

Saadet Partili Recep Güngör: 'Hızlı tren projesi yılan hikayesine döndü'

Saadet Partili Recep Güngör: “Hızlı tren projesi yılan hikayesine döndü”

Başkan Özdoğan esnaf ve vatandaşlarla birlikte

Başkan Özdoğan esnaf ve vatandaşlarla birlikte

KTO Başkanı Gülsoy: '30 Ağustos zaferi Cumhuriyetimizin diriliş müjdesidir'

KTO Başkanı Gülsoy: '30 Ağustos zaferi Cumhuriyetimizin diriliş müjdesidir'

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuşçu ve çevresi Jeotermal Sıcak Suyla Isınacak

Kuşçu ve çevresi Jeotermal Sıcak Suyla Isınacak

Aynı taşıyıcı sistemdeki binalarda hasar durumu yüksek olana göre işlem yapılacak

Aynı taşıyıcı sistemdeki binalarda hasar durumu yüksek olana göre işlem yapılacak

DAHA FAZLA
Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı halkı bir araya geldi

Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı halkı bir araya geldi

Başkan Büyüksimitci: 'Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir'

Başkan Büyüksimitci: 'Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir'

Polis ekipleri bir haftada 14 bin kişiyi sorguladı

Polis ekipleri bir haftada 14 bin kişiyi sorguladı

Melikgazi mahallelerde genel temizlik çalışmasına başladı

Melikgazi mahallelerde genel temizlik çalışmasına başladı

Jeolog Naci Görür: 'Kayseri 700 kilometrelik canlı bir fayın üzerinde'

Jeolog Naci Görür: “Kayseri 700 kilometrelik canlı bir fayın üzerinde”