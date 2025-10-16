SGK 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacak
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapılıyor. Başvurular Kariyer Kapısı ve e-Devlet üzerinden kabul edilecek. KPSS puanı minimim 70 olanların başvuruları dikkate alınacak. Şartları taşıyan adaylar arasından başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel İdari Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapılıyor. Adaylar 20 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.