SGK, Bin sözleşmeli personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine toplam bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışmak üzere; 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi ve 50 teknisyen olmak üzere toplam bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların ise; 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sitesinden yapılabileceği belirtildi.

