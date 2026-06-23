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  • SGK Borçlarında Yeni Dönem: Tecil Süresi 72 Aya Çıkarıldı

SGK Borçlarında Yeni Dönem: Tecil Süresi 72 Aya Çıkarıldı

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2026/15 sayılı genelge ile işverenler ve sigortalılar için borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik önemli kolaylıklar getirildiğini açıkladı.

SGK Borçlarında Yeni Dönem: Tecil Süresi 72 Aya Çıkarıldı

Türkoğlu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle SGK’ya olan borçların daha uygun şartlarda tecil ve taksitlendirilebileceğini belirtti.

Yeni düzenlemeye göre daha önce azami 36 ay olarak uygulanan tecil süresi 72 aya kadar uzatıldı. Ayrıca teminat aranmaksızın tecil ve taksitlendirme yapılabilecek borç tutarı 10 milyon TL’ye yükseltildi. Böylece daha fazla işveren ve sigortalının bu imkândan yararlanmasının önü açıldı.

Genelge kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemlerinde peşinat ödeme şartı aranmayacak. Tecil talebi uygun bulunan borçluların ilk taksitlerini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödemeleri gerekirken, başvurular da aynı tarihe kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılabilecek.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kayseri SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, “Tecil süresinin 72 aya çıkarılması, teminatsız tecil limitinin 10 milyon TL’ye yükseltilmesi ve peşinat şartının kaldırılması işverenlerimiz açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu düzenlemeler hem işverenlerimizin mali yüklerini hafifletecek hem de ekonomik faaliyetlerin ve istihdamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Borçlarını tecil ve taksitlendirmek isteyen işveren ve sigortalılarımızın başvurularını son güne bırakmadan yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
Türkoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak vatandaşlara ve işverenlere rehberlik etmeyi sürdüreceklerini belirterek, detaylı bilgi almak isteyenlerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurabileceklerini kaydetti.

Haber Merkezi

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