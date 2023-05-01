SGK'da '10 bininci aylık' sevinci

Kısa adı EYT olan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte hummalı bir çalışmaya koyulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü'nde 10 bininci emekliye maaşı bağlandı.

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  • 01.05.2023 10:14
  • Güncelleme: 01.05.2023 10:42
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SGK'da '10 bininci aylık' sevinci
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kısa adı EYT olan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte hummalı bir çalışmaya koyulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü’nde 10 bininci emekliye maaşı bağlandı.

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. EYT düzenlemesinin yasalaştığı ilk günden bu yana SGK Kayseri İl Müdürlüğü’nde hummalı bir çalışma başladı. Ramazan ayı içerisinde sahurlar dahil olmak üzere mesaisine devam eden SGK Kayseri İl Müdürlüğü personeli 10 bininci emekliyi aylığına bağlamanın sevincini yaşıyor.

Çalışma arkadaşlarını tebrik eden SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, personelinin tarihi bir ana şahitlik ettiğini söyleyerek, “Arkadaşlar tarihi bir ana şahitlik ediyorsunuz. Size ay sonuna kadar verdiğim hedefi 28 Nisan saat 18.28’de tamamladığınız için teşekkür ediyorum. 10 bininci aylık bu ay Ercan Sönmez’e hayırlı olsun. Kendisine de bu durumu birazdan telefonla bildireceğiz. İnsanüstü çalışmanızdan dolayı ben şahsım, devletim ve milletim adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun. 10 bininci aylığımız bağlandı” şeklinde konuştu.

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İHA

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