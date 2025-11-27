SGK'dan Büyükşehir personeline bilgilendirme

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hizmet noktasında gerek bünyesindeki personeline yönelik gerekse ilçe belediyeleri ile diğer kamu, kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitim seminerleri ve bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve SGK iş birliğinde belediye personeline yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü, SGK yetkilileri ve 16 ilçe belediyesinin İmar biriminde görev yapan personel katıldı.

Toplantıda, SGK yetkililerince personele belediyelerin Yapı Ruhsat birimlerindeki SGK işlemleri ile ilgili veri giriş ve tescil konularında detaylı bilgi verildi. Toplantıya katılan personel, otomatik iş yeri tescil işlemleri, ruhsat bildirimleri, ihale bildirimleri yazışma ve işlemleri, kamu işyeri tescil ve bildirge dönemi, e bildirge şifre değişikliği işlemleri, ilişiksizlik belgesi yazışma ve işlemleri konularında bilgilendirildi.