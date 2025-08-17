SGK'dan trafik kazası tedavi masrafları hakkında açıklama

  • Haberler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), trafik kazası geçiren kişilerin tedavi masraflarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Kazazedenin ilk müdahaleyi SGK ile sözleşmesi bulunmayan bir hastanede almasının, tedavi giderlerinin karşılanmasına engel olmayacağı vurgulandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), trafik kazası geçiren kişilerin tedavi masraflarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada, kazazedenin ilk müdahaleyi SGK ile sözleşmesi bulunmayan bir hastanede almasının, tedavi giderlerinin karşılanmasına engel olmayacağı vurgulandı. SGK, aynı hastanede trafik kazasına bağlı olarak devam eden tedavi giderlerinin de Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılanacağını bildirdi. Ancak bu sürenin 6 ayı geçmemesi gerektiği belirtildi.

Kuruma göre, 6 ayı aşan tedavi giderleri için SGK kapsamında ödeme yapılmayacak.

Haber Merkezi

