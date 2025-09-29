SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara önemli bir hatırlatma yaparak hizmet dökümünde yer alan bazı harflerin göz ardı edilmemesi gerektiğini duyurdu.

SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
Kayseri GündemEditör

SGK’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hizmet dökümünde görülen (S), (K) ve (Ş) harflerinin, ilgili iş yerlerinin kurum tarafından sahte, kontrollü veya şüpheli iş yeri olarak izlendiğini gösterdiği belirtildi. Uyarıda, bu iş yerlerinden bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli sayılmayabileceği vurgulandı. Vatandaşlara düzenli olarak e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri çağrısında bulunuldu. SGK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu iş yerlerinden bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir. e-Devlet’ten hizmet dökümünüzü kontrol etmeyi unutmayın.”

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Özvatan'a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Özvatan’a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
SGK’dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
Vekil Çopuroğlu, 'İktidar olarak işimize bakıyoruz'
Vekil Çopuroğlu, “İktidar olarak işimize bakıyoruz”
Erciyes Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Erciyes Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!