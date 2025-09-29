SGK’dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat

SGK’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hizmet dökümünde görülen (S), (K) ve (Ş) harflerinin, ilgili iş yerlerinin kurum tarafından sahte, kontrollü veya şüpheli iş yeri olarak izlendiğini gösterdiği belirtildi. Uyarıda, bu iş yerlerinden bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli sayılmayabileceği vurgulandı. Vatandaşlara düzenli olarak e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri çağrısında bulunuldu. SGK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu iş yerlerinden bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir. e-Devlet’ten hizmet dökümünüzü kontrol etmeyi unutmayın.”