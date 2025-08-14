SGK’dan uyarı: Yetkisiz ve ruhsatsız yerlerde tedavi aramayın

  • Haberler
SGK, vatandaşları yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmetlerine karşı uyardı. Kurum, Sağlık Bakanlığı'ndan izin veya ruhsatı bulunmayan yerlerde yapılan tedaviler ile ilgili giderlerin karşılanmayacağını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşları yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmetlerine karşı uyardı. Kurum, Sağlık Bakanlığı’ndan izin veya ruhsatı bulunmayan yerlerde yapılan tedaviler ile ilgili giderlerin karşılanmayacağını duyurdu. SGK’nın bilgilendirme afişinde; vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılanlar hariç estetik işlemler, geleneksel ve alternatif tıp uygulamaları ile Sağlık Bakanlığı’nca onay verilmeyen sağlık hizmetlerinin kurum kapsamında olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yalnızca yetkili ve ruhsatlı sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri istendi.

