SGK Hizmet dökümünüzde 'K' harfi varsa dikkat
Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet üzerinden alınan hizmet dökümlerinde 'K' harfi gören vatandaşları uyardı. SGK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, hizmet dökümünde 'K' harfi bulunan iş yerleri kontrollü iş yeri statüsünde izleniyor. Bu iş yerlerinden yapılan sigorta bildirimleri, emeklilik hesaplamasında geçerli sayılmayabiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet üzerinden alınan hizmet dökümlerinde “K” harfi gören vatandaşları uyardı. SGK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, hizmet dökümünde “K” harfi bulunan iş yerleri kontrollü iş yeri statüsünde izleniyor. Bu iş yerlerinden yapılan sigorta bildirimleri, emeklilik hesaplamasında geçerli sayılmayabiliyor. Açıklamada, “Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir. e-Devlet’ten hizmet dökümünüzü kontrol etmeyi unutmayın” ifadelerine yer verildi.