SGK Hizmet dökümünüzde 'K' harfi varsa dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet üzerinden alınan hizmet dökümlerinde 'K' harfi gören vatandaşları uyardı. SGK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, hizmet dökümünde 'K' harfi bulunan iş yerleri kontrollü iş yeri statüsünde izleniyor. Bu iş yerlerinden yapılan sigorta bildirimleri, emeklilik hesaplamasında geçerli sayılmayabiliyor.

SGK Hizmet dökümünüzde 'K' harfi varsa dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet üzerinden alınan hizmet dökümlerinde “K” harfi gören vatandaşları uyardı. SGK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, hizmet dökümünde “K” harfi bulunan iş yerleri kontrollü iş yeri statüsünde izleniyor. Bu iş yerlerinden yapılan sigorta bildirimleri, emeklilik hesaplamasında geçerli sayılmayabiliyor. Açıklamada, “Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir. e-Devlet’ten hizmet dökümünüzü kontrol etmeyi unutmayın” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!