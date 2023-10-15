SGK İl Müdürü Hasgül'ün Acı Günü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül’ün kardeşi Ömer Hasgül hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirmesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ömer Hasgül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 41 yaşında hayatını kaybetti. Hayatın kaybeden Ömer Hasgül’ün cenaze namazı öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hasgül’ün cenazesi, Asri Mezarlıkta defnedildi.

Cenaze namazına; Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, büyükşehir belediyesi eski başkanı Mustafa Çelik, Hasgül’ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.