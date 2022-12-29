SGK'nın önü EYT'liler ile doldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'nin detaylarını açıklamasının ardından Kayseri'de yüzlerce kişi merak ettikleri sorulara cevap alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu.

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  • 29.12.2022 12:43
  • Güncelleme: 29.12.2022 15:30
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SGK'nın önü EYT'liler ile doldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’nin detaylarını açıklamasının ardından Kayseri’de yüzlerce kişi merak ettikleri sorulara cevap alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurdu.

Milyonlarca insanın beklediği EYT’nin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Kayseri’de yüzlerce vatandaş SGK’ya başvurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurumun önünde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar prim, askerlik ve hizmet borçlanması gibi merak ettiği konuları uzmanlarına sordu.

“EYT kaybettiğimiz hakkın geri alınmasıdır”

SGK’ya başvuranlardan Özkan Kaplan, “EYT kaybettiğimiz hakkın geri alınmasıdır. Hükümetin yaptığı çalışmalara teşekkür ediyorum. Ben Bağ-Kur’luyum ve buradan başlangıcım var. Son bin 261 hizmet yoğunluğu hangisindeyse o koldan emekli olabiliyorsun. Bu ayrımcılığın kaldırılması gerekir diye düşünmüştüm” dedi.

“İnsanların beklentisinin karşılandığını düşünüyorum”

EYT’den memnun olduklarını söyleyen Ahmet Avşaroğlu da, “Benim askerlik borçlanmamız vardı. Onu yapılandırmıştık ve yatırdık. 6 aylık bir prim eksiğimiz var. O da dolunca emekli olacağız diye düşünüyorum. Ne kadar mutlu olunabilirse o kadar mutluyum. Şu anda aktif çalışanız. 46 yaşındayım. Yine çalışmaya devam edeceğim ve ülkeye katma değer sağlayacağız. EYT’de beklenilen aynısı oldu. İnsanların beklentisinin karşılandığını düşünüyorum. Herkes primleri ve eski kanunu biliyordu ama sadece yaşa takılıyorlardı. Yaşta da Cumhurbaşkanı sınırlandırma getirmediği için insanların memnun olduğunu düşünüyorum. Kim çalışır, kim çalışmaz bilmiyorum ama ona da insanlar kendi karar verecek” şeklinde konuştu.

Mehmet Sağlam ise, “EYT’de yaş sınırı 48-50 idealdi. Çünkü bugün 43 yaşındaki adamda emekli olacak. Devlete yük olduğunu düşünüyorum ama sevindik. Yine çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Öte yandan, sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk, memurların öğlen paydosunda da çalışmasıyla kısa süre içerisinde sona erdi.

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İHA

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