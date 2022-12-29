SGK önünde EYT yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün EYT ile ilgili düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını ve herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemenin, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrasında gününü doldurmuş ama yaş sınırını bekleyen vatandaşlar SGK önünde uzun kuyruk oluşturdu. 2023 girmeden prim borçlandırması yapmak isteyen EYT'liler, uzun süre sırada bekledi. SGK önündeki yoğunluğun, senenin son hafta içi günü olan yarın (cuma) da sürmesi bekleniyor.