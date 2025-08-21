  • Haberler
SGK: Yetkisiz sağlık hizmetlerinin gideri ödenmeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetkisiz ve ruhsatsız yerlerde yapılan tedavilerin SGK tarafından karşılanmayacağını belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşları yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmetleri konusunda uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılanlar dışında estetik işlemler, geleneksel ve alternatif tıp uygulamaları ile Sağlık Bakanlığı’ndan izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile ilgili giderlerin SGK tarafından karşılanmayacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yalnızca ruhsatlı ve yetkili sağlık kuruluşlarından hizmet almasını tavsiye etti.

Haber Merkezi

