Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Siber Güvenlik Başkanlığı’na Türk Telekom CEO’su Ümit Önal atandı.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Önal, 2007’den 2015’e kadar Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde üst düzey yöneticilik yaptı. 2015’te Digitürk’te Genel Müdürlük yaptı, 2016 yılı sonunda Türk Telekom’a katıldı ve 2019’da CEO’luğa yükselene dek satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı yaptı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞININ GÖREVİ

Başkanlık; 8 Ocak tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, siber güvenliğin sağlanması, politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek ve faaliyet koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu.

Siber Güvenlik Başkanlığı ayrıca yerli ve milli teknolojik ürünlerin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda da yer alacak ve AR-GE çalışmaları yapacak.