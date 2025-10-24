Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 17 il merkezli siber suçlarla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 189 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Öte yandan 83 şüphelinin tutuklandığını, 47'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin de işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, “Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 1 haftadır süren operasyonlarımızda 189 şüpheliyi yakaladık. 83 şüpheli şahıs tutuklandı. 47’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” dedi.
Öte yandan şüphelilerin; ”Ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.