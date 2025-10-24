  • Haberler
  • Asayiş
  • Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı

Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 17 il merkezli siber suçlarla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 189 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Öte yandan 83 şüphelinin tutuklandığını, 47'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin de işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, “Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 1 haftadır süren operasyonlarımızda 189 şüpheliyi yakaladık. 83 şüpheli şahıs tutuklandı. 47’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” dedi.

Öte yandan şüphelilerin; ”Ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı
Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı
Huzur-Asayiş uygulamalarında 1025 şahıs sorgulandı
Huzur-Asayiş uygulamalarında 1025 şahıs sorgulandı
Motorine zam kapıda
Motorine zam kapıda
Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne 'Yılın Zirvesi' Ödülü
Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne “Yılın Zirvesi” Ödülü
Ceza listesinin zirvesinde cep telefonu ve yüksek sesle müzik dinlemek yer aldı
Ceza listesinin zirvesinde cep telefonu ve yüksek sesle müzik dinlemek yer aldı
Uyuşturucu madde ticaretiyle yargılanan 2 sanık için karar çıktı
Uyuşturucu madde ticaretiyle yargılanan 2 sanık için karar çıktı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!