Siber zorbalığa karşı ne yapmalıyız?

Hukukçu Esra Gültekin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Adalet Terazisi" programına katılarak, moderatör Tuğba Çetinkaya'nın sorularını yanıtladı. Hukukçu Esra Gültekin, siber zorbalığa maruz kalındığında ne yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Hukukçu Gültekin, mağdurun sakin olup delilleri toplamasını tavsiye ederek, “Öncelikle mağdurun her zaman sakin olup delilleri toplamasını tavsiye ediyorum. Deliller ne olabiliyor? Saat ve tarihi belli olacak şekilde ekran görüntüsü almak yeterli oluyor. Sadece ekran görüntüsü yeterli. Aynı zamanda ekstradan tanığı varsa onları da delil olarak kullanabilir. Mağdurun yapacağı Emniyet Müdürlüğü'ndeki Siber Suçlarla Mücadele birimine ya da savcılığa şikayet yoluyla başvurmak. Ayrıca içeriğin kaldırılmasını ve erişimin engellenmesini isteyebilir. Bunun için 5651 sayılı İnternet Kanunu'yla Sulh Ceza Mahkemesi'nde erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması için dava açma hakkı tanınıyor. Burada kısa sürede Sulh Ceza Mahkemesi, duruşmasız, 24 saat içerisinde erişimin engellenmesi kararını verebiliyor. Bu kararla da BTK'ya başvurulduğu zamanda da içerik kaldırılıyor, erişim engeli gelebiliyor. BTK'ya direkt de başvurulabilir tabi ki. Ancak orada sadece erişim engeli kalkar, içerik kalkmayabilir. O zaman yurt dışında hala o içeriğin yayılma durumu söz konusu olabilir. O yüzden Sulh Ceza Mahkemesi'nden hem içeriğin kaldırılması hem de erişim engelinin getirilmesini talep etmek ve sonra BTK'ya başvurmak daha mantıklı olacaktır” şeklinde konuştu.