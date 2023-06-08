Sıcak çarptı, tedavisinin ardından doğaya salındı

Sivas'ta sıcak çarpması sonucu yorgun düşen kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.

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  • 08.06.2023 11:54
  • Güncelleme: 08.06.2023 11:54
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Sıcak çarptı, tedavisinin ardından doğaya salındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta sıcak çarpması sonucu yorgun düşen kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde yaralı kuş ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler yaralı ihbarı verilen kuşun kızıl şahin olduğunu gördü. Yapılan incelemede kuşun yaralı değil sıcak çarpması sonucu yorgun düştüğü anlaşıldı. Tedavisi yapılan kızıl şahin doğaya salındı.

İHA

Kayseri Gündem
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