Sıcak havalar vatandaşı şapkacılara yöneltti

 Kayseri'de sıcaklıkların artmasının ardından, vatandaşların şapkalara olan talebi de arttı. Geçen seneye göre fiyatlarda yüzde 20 civarında bir artış olduğunu dile getiren Kapalı Çarşı esnafı Feyzullah Çat, 'Geçen yıl ve bu yıl arasındaki fiyat farkı yüzde 20'dir. Geçen yıl 35 lira olan şapka bu yıl 50 lira' dedi.

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  • 20.07.2023 11:47
  • Güncelleme: 20.07.2023 11:47
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Sıcak havalar vatandaşı şapkacılara yöneltti

Kayseri’de sıcak yaz aylarının başlamasının ardından, vatandaşlar şapkacılara yöneldi. Kapalı Çarşı esnafı Feyzullah Çat Kayseri’de yaşayan vatandaşların yanı sıra gurbetçilerin artan fiyatlardan etkilendiğini söyledi. Esnaf Çat, “Kapalı çarşıda esnafım, küçüklüğümden beri buradayım.  Şapka, kasket işiyle uğraşıyoruz. Yazın yazlık şapkalar, kışın kışlık şapkalar şeklinde çalışıyoruz.  Gurbetçilerin işi şu an bizden daha da zorlaştı. Euro belki 30-35 lirayı gördü, belki 50 lirayı da görecek ama gurbetçilerin işi zorlaşıyor. Çünkü euro 4 lirayken şapka 5 liraydı, euro 30 liraya çıktı şapka 60 lira oldu. Gurbetçi vatandaşlarımızın Allah yardımcıları olsun. Kolay değil onlar için de zor” şeklinde konuştu.  
İthal şapkalarda fiyat artışı olduğunu ve yerli üretime yöneldiklerini dile getiren Çat, “Fiyatlarda Türkiye’de üretilen ürünlerde herhangi bir değişiklik olmadı ama ithal aldığımız şapkalarımız ister istemez zamlanıyor. İthal şapkaları da eskisi gibi satmıyoruz. Yerli üretim satıyoruz” diye konuştu.  
Son olarak geçen yıla nazaran bu yıl fiyatlarda yüzde 20 artış olduğunu belirten Feyzullah Çat, “Geçen yıl ve bu yıl arasındaki fiyat farkı yüzde 20’dir. Geçen yıl 35 lira olan şapka bu yıl 50 lira” ifadelerini kullandı.

1ha

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