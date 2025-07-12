“Sıcak havalarda araç içerisinde çakmak, deodorant bulundurmayın”

Sıcak havaların gelmesiyle araç içerisinde bulunan çakmak, parfüm şişesi gibi ürünler patlamaya yol açabiliyor. Özellikle de sıcak havalarda evcil hayvan ya da çocukların da araç içerisinde bırakılmaması konusuna dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, “Yaz aylarında özellikle araçta seyir halindeyken trafik kurallarına uymak en önemli hedef olarak karşımıza çıkıyor ve trafik kaza sayısında da yolların düzgün olması, asfaltlı olması bu anlamda hizmetin kalitesinin artması beraberinde yeni araçların trafikte seyir haline geçmesi özellikle hız limitlerine uyum konusunda dikkatli olmayı beraberinde getiriyor.Araçlar içerisinde özellikle çakmak, parfüm şişeleri ve benzeri malzemelerin ön tarafta yer alması güneş ışınlarına bağlı olarak ısınmasına, genleşmesine beraberinde patlama riskini ön plana çıkarıyor. Bu konuda hassas davranmalarını tüm halkımızdan istiyoruz. Herhangi bir şekilde, kısa sürede gidip geleceğim diyerek araç içerisinde hiçbir canlıyı bırakmamalılar. Özellikle çocukların araç içerisinde bırakılmaması konusunda duyarlı davranmaları halkımızdan en büyük beklentimiz” diye konuştu.