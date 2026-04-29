Sıcaklıklar düşüyor, Kayseri'de karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre; ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren ani bir şekilde düşeceği bildirildi.

Yapılan tahminlere göre; 3 Mayıs Pazar gününden itibaren Kayseri, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Bolu gibi illerin yanı sıra Karadeniz'in iç bölgelerinde karla karışık yağmurun etkili olacağı duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli yağış ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.