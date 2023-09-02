Sıcaklıkların normalin üzerinde olduğu Ağustos ayında yangın vakaları arttı

Ağustos ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kayseri'de, yangın vakaları bir önceki aya göre arttı.

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  • 02.09.2023 14:49
  • Güncelleme: 04.09.2023 16:24
Sıcaklıkların normalin üzerinde olduğu Ağustos ayında yangın vakaları arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ağustos ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kayseri’de, yangın vakaları bir önceki aya göre arttı.

Şehirde 17 istasyon, 55 araç ve 347 personel ile vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye ekipleri; Temmuz ayında 1049 yangın, 110 trafik kazası, 6 su baskını, 398 kurtarma, olmak üzere toplam 1563 olaya müdahale etmişti. Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde olduğu Ağustos ayında ise itfaiye ekipleri 1282 yangına müdahale etti. Ekipler ayrıca; 95 trafik kazası, 31 su baskını ve 331 kurtarma olmak üzere toplam 1739 itfaiye olaya müdahale edildi.

Ekiplerce Ağustos ayında ayrıca; 98 denetim ve 1643 eğitim faaliyetlerinde de bulundu.

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