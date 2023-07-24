Sıcaktan bunalan dağa kaçtı

Kayseri'de hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar Erciyes'te bulunan çadır kampında soluğu aldı. 2 bin 200 metre yükseklikte günlüğü 100 TL ile kiralanan çadırlarda vatandaşlar hem yayla havası alma imkanı buluyor, hem de şehirden uzak doğayla baş başa kalıyor.

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  • 24.07.2023 12:40
  • Güncelleme: 24.07.2023 12:53
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Sıcaktan bunalan dağa kaçtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar; Erciyes’te bulunan çadır kampında soluğu aldı. 2 bin 200 metre yükseklikte günlüğü 100 TL ile kiralanan çadırlarda vatandaşlar; hem yayla havası alma imkanı buluyor, hem de şehirden uzak doğayla baş başa kalıyor.

Erciyes A.Ş. tarafından Tekir yaylasında 2 bin 200 metrede kurulan 54 bin metrekarelik çadır kamping alanında vatandaşlar doğayla baş başa kalma fırsatı buluyor. Öğle saatlerinde hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aştığı kentte, şehirden uzaklaşmak ve serinlemek isteyen vatandaşlar kamp alanında kurulan çadırlar ile yeme, içme, dinlenme, temizlik, spor, tatil ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sıcaktan bunaldıklarını ve ailece Erciyes’e geldiklerini kaydeden Muhlis Dağaşan, "Burası çok güzel, yayla havası var burada. Merkez çok sıcak, sıcaktan bunaldık. Kendimizi buralara attık. Çoluk, çocuk pikniğe geldik. Herkese tavsiye ediyorum, doğası ve havası çok güzel. Burada kendi hizmetini kendin yapıyorsun. Çadırlar var burada, 100 TL verip oturuyorsun. Çok güzel bir yer, tavsiye ederim" dedi.

Tekir Yaylası’nı vatandaşlara tavsiye eden İstanbul’da yaşayan Orhan Yıldız da, "Bugün bizi Erciyes’e getirdiler. Çevre güzel iyi gidiyor" şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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